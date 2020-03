Veronica Burchielli, rivolgendosi in maniera accorata ai suoi followers, ha confessato un’amara verità riguardante il suo periodo a U&D

Veronica Burchielli, nel suo breve percorso da tronista a U&D, è stata sommersa dalle critiche e dagli attacchi, portandola ad uno stato di sofferenza abbastanza grave. A confessarlo ci ha pensato lei stessa, in una serie di storie su Instagram, attraverso le quali ha ammesso che durante quel periodo ha sofferto molto gli attacchi gratuiti che gli opinionisti e il pubblico le rivolgeva.



Se a questo aggiungiamo anche il fatto che lei in quel periodo avvertiva la mancanza forte di Alessandro Zarino, ecco che il suo stato d’animo in quelle circostanze non era dei migliori. Questo, come ha confessato Veronica Burchielli, ha fatto sì che nel suo percorso come tronista a U&D, non mangiasse più, fino a sfiorare l’anoressia. L’ex corteggiatrice di Zarino però, ha anche ammesso di essersi ripresa in tempo e ha cercato anche di non svilire il significato e la gravità di un disturbo molto serio come quello dell’anoressia, ma ha ribadito infatti di essersi riuscita a risparmiare dal baratro in cui cadono le persone che invece vengono colpite a pieno da quel tipo di disturbi alimentari.

Veronica Burchielli: “A U&D non mangiavo più”

Non deve essere stato facile per Veronica Burchielli ritornare a parlare della sofferenza provata durante il suo periodo a U&D. L’ex tronista però, nel corso di uno sfogo accorato rivolto ai suoi followers, si è lasciata andare e ha deciso di affrontare anche argomenti delicati come quelli dell’anoressia.

Sebbene Veronica abbia specificato di essersi salvata in tempo, cercando quindi di non svilire il peso e la sofferenza che un disturbo alimentare come quello appena citato comportano, la fidanzata di Alessandro Zarino, ha fatto capire che le critiche ricevute in quel periodo e gli attacchi feroci che gli sono stati rivolti dal pubblico e dal web, l’hanno portata a soffrire molto, fino a toglierle completamente l’appetito, avvicinandola molto all’anoressia.



Per fortuna quel periodo è passato, ma Veronica Burchielli che grazie a U&D è riuscita comunque a trovare l’amore, ad oggi invita a riflettere sul valore delle parole e suggerisce anche di evitare di emettere sentenze e giudizi spietati sulla base di una percezione personale, perché spesso, quello che crediamo di vedere noi, non corrisponde all’essenza della persona che ci troviamo a giudicare.

Nel frattempo, procede a gonfie vele la sua storia con Alessandro e i due, dopo aver superato la crisi, finalmente stanno costruendo la loro relazione su basi solide.

Gina D’Antonio