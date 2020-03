Depigmentazione | Perché hai i capelli bianchi a 20 anni?

Escludendo fattori genetici, scopri a cosa devi la comparsa prematura dei capelli bianchi. Può trattarsi di fattori ambientali o di una malattia.

La depigmentazione precoce dei capelli non andrebbe sottovalutata perchè potrebbe nascondere l’esistenza di una malattia. Scopri perchè ti sono comparsi i primi capelli bianchi in giovane età.

Sullo stesso argomento >>> Le cause della comparsa dei capelli bianchi e rimedi infallibili

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Ecco perché hai i capelli bianchi a 20 anni

Solitamente notiamo la comparsa deiprimi capelli grigi all’età di 30 o 40 anni, in alcuni casi la comparsa dei capelli argentati avviene prima, anche intorno ai vent’anni. Le cause possono essere diverse. Per esempio la motivazione può essere genetica, in questo caso i tuoi genitori dovrebbero ricordare di aver visto comparire i primi capelli grigi quando erano ancora giovanissimi, proprio come te. In questo caso non puoi che maledire il tuo DNA e accettare la cosa con serenità. Se proprio non mostri con orgoglio i tuoi precoci capelli grigi puoi semprenasconderli optando per l’usodi colorazioni per capelli.

Se noti che i membri della tua famiglia hanno ancora il loro colore naturale, altre cause potrebbero essere alla base della tua depigmentazione precoce.

Le tre S responsabili della depigmentazione precoce sono:

Stress

Gli effetti nocivi dello stress sulla salute sono innumerevoli. Combattere lo stress è essenziale anche per la salute dei capelli. Molti studi sembrano confermare l’esistenza di un legame tra lo stress e la comparsa dei capelli bianchi così come molte persone sono prontea testimoniare che successivamente ad un periodo molto stressante hanno iniziato a notare un cambiamento nella colorazione dei capelli, basta osservare le foto di Barack Obama nel 2009 e nel 2016 per vedere come la sua vita alla Casa Bianca ha influito sui suoi capelli. Scopri 8 posti in cui il corpo immagazzina lo stress e il nesso con le emozioni

Salute

La comparsa precoce dei capelli bianchi può essere il campanello di allarme che indica un problema di salute come una malattia autoimmune che colpisce la pelle e i capelli come vitiligine o alopecia, un mal funzionamento della tiroide o della ghiandola pituitaria, oppure una carenza di vitamina B12 causata dall’anemia.

In caso di dubbi consultare un medico che potrebbe consigliare di fare degli esami per controllare lo stato della tiroide, oppure assicurarsi che i livelli di ferro nel sangue siano ottimali.

Sigaretta

Anche gli effetti negativi del fumo sulla salute non sono un segreto. Il tabacco oltre a provocare diverse malattia ed influenzare la salute, danneggia anche l’aspetto della pelle e dei capelli. Molti studi hanno dimostrato l’esistenza di un legame tra l’abitudine di fumare e l’insorgere dei capelli bianchi prima dei 30 anni. Il fumo aumenta il numero di radicali liberi e riduce l’ossigenazione del capello, questo causa l’invecchiamento precoce del capello.

Qualunque sia l’età della comparsa dei tuoi capelli bianchi sappi che esistono rimedi infallibili per mascherare o ritardare la loro comparsa. Scopri come usare il Caffè per nascondere i capelli bianchi e migliorare la loro salute