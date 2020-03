Coronavirus | Regione Toscana e pediatri in aiuto alle famiglie

La Regione Toscana ha stretto un accordo con tutti i pediatri della zona, in questo periodo di Coronavirus, per venire in soccorso alle famiglie.

I bambini sono indicati come i soggetti meno a rischio per il Coronavirus, ma basta un piccolo raffreddore o qualche linea di febbre per far andare in panico i genitori soprattutto in questi giorni. Per questo è veramente importante l’accordo della Regione Toscana con i pediatri per gestire emergenza coronavirus .

Una collaborazione che permetterà ai genitori di avere una maggiore tranquillità ma anche di riuscire a gestire nel miglior modo possibile gli eventuali casi sospetti. Un modo per evitare di portare inutilmente i piccoli al pronto soccorso esponendoli a maggiori rischi.

L’accordo tra la Regione e i pediatri prevede un netto aumento della contattabilità telefonica per i medici dei più piccoli che non sarà solo più dal lunedì al venerdì ma tutti i giorni, dalle ore 8 alle ore 20. Il contatto telefonico permetterà quindi ai genitori di avere tutte le informazioni necessarie.

Descrivendo i sintomi del bambino potranno quindi essere rassicurati in casi di nessun pericolo o indirizzati a rivelare i sintomi sospetti e valutare in questo caso se c’è bisogno di un invio presso un ospedale .

Le misure che aiutano a rassicurare le famiglie sul Coronavirus

L’estensione anche al sabato e alla domenica della reperibilità del pediatra permetterà al dottore di seguire in modo corretto l’evoluzione della malattia e della febbre del bambino, valutando in modo migliore e approfondito i casi sospetti e prendendoli in carico.

Un’iniziativa che in questo periodo di grande confusione e di incertezza permetterà ai genitori della Toscana di avere un punto di riferimento molto importante quello dei pediatri. E potrebbe essere presa di esempio alle altre regioni in modo da dare un sopporto a tutte le famiglie.

Sicuramente molto soddisfatta di questo accorda l’assessore Stefania Saccardi tra le ideatrici di questa ottima iniziativa. Ha ringraziato i dottori dei più piccoli perché grazie a questo intervento si rassicurano le famiglie e evitano ingorghi negli ospedali. Un’iniziativa che dimostra un grandissimo senso di responsabilità da parte dei medici e un valido aiuto per le famiglie toscane.