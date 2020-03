Coronavirus | L’appello accorato di Francesca Sofia Novello: “Teniamo duro, ce la faremo”

Coronavirus, Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e celebre modella, invita gli affezionati alla calma e al sangue freddo. L’accorato appello su Instagram.

Coronavirus, l’emergenza sta paralizzando un Paese fra ansie, timori ed aspettative. C’è bisogno di coesione, sacrifici e concretezza. Soprattutto in momenti del genere, dove ogni giorno potrebbe essere quello buono per ripartire. Il COVID-19 si sta diffondendo a macchia d’olio per tutto lo Stivale e anche oltre, come era presumibile. Ciò che, invece, non deve essere scalfito è l’assunto secondo cui l’Italia può – e deve – riabilitarsi e rialzarsi agli occhi di sé stessa e del mondo.

All’estero il nostro Paese viene dipinto come ‘focolaio del mondo’, data la mole crescente di contagi e la diffidenza che traspare da chi – purtroppo o per fortuna – ci guarda da fuori. Anche per questo il Governo sta tentando (con una comunicazione mirata) di riqualificare il più possibile l’immagine della Penisola e del tricolore affinché il turismo – quando questa situazione di impasse sarà finita – non ne risenta ulteriormente. Le azioni di un Esecutivo, tuttavia, potrebbero non bastare. Quindi sono scesi in campo i vip.

Francesca Sofia Novello, l’appello su Instagram di lady Rossi: “Usciremo da questo periodo strano”

Ciascun personaggio famoso, rilevante, degno di nota del nostro Paese, in questi giorni di smarrimento sta cercando – attraverso iniziative personali e pubbliche – di valorizzare la terra italica con parole, esempi e comportamenti ben definiti, per scacciare la paura e soprattutto eventuali detrattori. Compito che, fra gli altri, è toccato anche a Francesca Sofia Novello.

La fidanzata di Valentino Rossi, ex ombrellina, nonché modella molto apprezzata oltre i confini nostrani (specialmente dopo la partecipazione come co-conduttrice all’ultima edizione del Festival di Sanremo), ha invitato i followers e gli affezionati ad avere calma, fiducia e tenacia in questa situazione paradossale e difficile non solo per lo Stivale. Quarantena e precauzioni, ma anche ottimismo e sorrisi.

“Che periodo strano che stiamo vivendo.. mi sento, come immagino tutti , privata della Libertà di fare tutto.. Sono preoccupata per il nostro paese, mi dispiace per tutte le persone che non stanno bene e per la situazione economica di tanti.. Dobbiamo tenere duro, ci rialzeremo. Buon Venerdì a tutti!!”, scrive la Novello su Instagram.

Un semplice gesto denso di significato, perchè quando si tratta di mettersi in gioco – proprio come il compagno – non si tira mai indietro. Francesca Sofia spera, come chiunque, nella ripresa. Stiamo tutti affrontando le curve più irte in questa corsa contro il tempo, ce la faremo solo cambiando marcia. Parole come quelle spese da lady Rossi avvicinano, concettualmente, alla bandiera a scacchi: una volta arrivati al traguardo, questo brutto periodo sarà alle spalle e avremo vinto paure, scetticismo e diffidenza.

