Astrologia | Come sarà l’amore nel mese di Marzo

Scopri come sarà l’amore nel mese di Marzo in base al tuo segno zodiacale.

Marzo è il mese che ci introduce alla primavera e per questo motivo è considerato da molti come un mese perfetto per muoversi dal punto di vista sentimentale. I più romantici accarezzano da sempre l’idea di innamorarsi nella stagione primavera e di accogliere le prime giornate di sole con una persona da amare al proprio fianco. Allo stesso tempo, anche chi è già felicemente impegnato apprezza la possibilità di poter dedicare più tempo all’amore grazie alle giornate più lunghe che donano maggiori possibilità di uscire e organizzare qualcosa insieme. Il mese di Marzo è quindi un periodo in cui si può dire che i cuori iniziano a risvegliarsi e che consapevolmente o meno ci si trova a pensare all’amore in modo più intenso.

Visto che il modo di rapportarsi ai sentimenti dipende almeno in parte dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, dopo aver visto come sarà il mese di Marzo per i vari segni dello zodiaco e qual è la cosa che ognuno di noi dovrebbe fare entro Marzo, oggi scopriremo come sarà l’amore in questo mese per i vari segni dello zodiaco. Trattandosi di sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa su come sarà l’amore nel corso del mese.

Marzo 2020: ecco come sarà l’amore per i segni zodiacali

Ariete – Un mese sentimentalmente innovativo

I nati sotto il segno dell’Ariete si troveranno a fare i conti con un mese alquanto strano che li porterà a porsi varie domande sui loro sentimenti e su ciò che desiderano veramente dall’amore. Chi è già impegnato e vive da tempo una situazione difficile, potrebbe scegliere di concluderla al fine di prendersi del tempo per se stesso prima di riaprirsi all’amore. Chi sta bene insieme avrà modo di conoscersi meglio e di approfondire il rapporto in corso. I single, invece, avranno modo di fare diversi incontri, alcuni dei quali si riveleranno particolarmente interessanti e promettenti per il futuro. L’amore è sicuramente nell’aria e chi saprà coglierlo potrà viverlo in modo più intenso del solito.

Toro – Un mese di preparazioni

Il mese di Marzo non sarà particolarmente romantico per i nativi del Toro. Si tratterà però di un mese nel quale avranno modo di analizzarsi per bene al fine di capire cosa vogliono veramente. In questo modo potranno compiere le scelte più giuste per il loro modo di essere e, al contempo, avranno modo di capire com’è meglio muoversi nel caso di ingressi importanti nella loro vita. Innamorati dell’amore come sono, sapranno sicuramente riconoscere la persona giusta quando la incontreranno e se si faranno trovare pronti per allora, avranno modo di vivere un amore più speciale di quanto non osano immaginare. Chi ha già una relazione appagante, potrà invece contare sulla sua stabilità.

Gemelli – Un mese di cambiamenti interiori

Si può dire che il mese di Marzo, per i nati sotto il segno dei Gemelli, sarà un po’ un prolungamento dei precedenti. Per loro, infatti, non è ancora terminata la fase che li vede coinvolti sopratutto in pensieri e cambiamenti interiori. Questi sono loro indispensabili per capire cosa vogliono dalla vita e sopratutto dalle relazioni. Sarà solo rendendosene conto che riusciranno infatti a trovare la via che cercano da un po’ e che potrà aiutarli ad uscire da storie che ormai non sentono più proprie o ad iniziarne di nuove dopo tanto pensarci su. Si tratterà di attendere ancora un po’ ma la fortuna è dalla loro parte.

Potrebbe interessarti anche -> Come tirarti su di morale in base al tuo segno zodiacale

Cancro – Un mese promettente

I nativi del Cancro si troveranno a vivere un mese carico di promesse, sopratutto se si impegneranno per capire cosa desiderano dall’amore. Per quanto siano innamorati di questo sentimento, si sentono infatti più che mai bisognosi di dargli una definizione migliore. Per questo motivo se sono già impegnati e felici potrebbero iniziare a pensare allo step successivo. Chi non vive bene la relazione può cercare di sistemare le cose o di chiudere per prendersi del tempo per se. I single, invece, dovranno attendere poco perché all’orizzonte ci sono diversi incontri, alcuni dei quali estremamente promettenti.

Leone – Un mese di affermazioni positive

Il rapporto dei nati sotto il segno del Leone con l’amore è da sempre un po’ particolare. Sebbene abbiano fiducia in questo sentimento, tendono infatti ad affrontarlo da sempre prendendo le dovute cautele. Questo atteggiamento, però, alla lunga può farli sentire forzati. Per fortuna, il mese di Marzo darà loro modo di capire come lasciarsi andare e di sperimentare quanto può essere bello farlo, specie se al fianco si ha la persona giusta. In caso di persone già impegnate in una relazione seria, sarà possibile sperimentare un nuovo grado di confidenza. I single, invece, potranno approcciarsi agli altri in un modo tutto nuovo che darà loro più di una soddisfazione.

Vergine – Un mese di passi avanti

I nativi della Vergine hanno da sempre qualche difficoltà di troppo quando si parla di sentimenti. Ciò accade perché vivono troppo pensando al passato e alle brutte esperienze che hanno avuto in amore. Questo modo di fare, nel tempo, li ha resi sempre più diffidenti e incapaci di lasciarsi andare all’amore. Per fortuna, nel mese di Marzo, e dopo l’introspezione che hanno avuto modo di fare nei mesi precedenti, riusciranno a compiere qualche passo in avanti in tal senso. Ciò li aiuterà a sentirsi più vicini alla persona che amano o ad approcciarsi con più facilità a persone appena incontrate. Il tutto per un modo tutto nuovo di vivere il sentimento che darà loro più soddisfazioni di quanto pensano.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi sapere come sarà l’amore nel mese di Marzo per gli altri segni dello zodiaco clicca su successivo.