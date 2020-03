Alessia Mancini, nell’intervista di coppia rilasciata a Verissimo, svela un retroscena doloroso della sua vita: “ho perso un figlio”.

Alessia Mancini confessa ai microfoni di Verissimo di aver perso un figlio. L’ex velina di Striscia la Notizia, sposata da 16 anni con Flavio Montrucchio, a Silvia Toffanin svela di aver perso un bambino prima della nascita del suo secondogenito Orlando. Un dolore che la Mancini porta dentro di sè, ma che viene colmato dalla presenza di due figli che riempiono la vita.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio a Verissimo: “abbiamo perso un figlio prima della nascita di Orlando”

Tra Alessia Mancini , vincitrice morale dell’Isola dei Famosi e Flavio Montrucchio è stato un colpo di fulmine. L’ex gieffino, oggi attore e conduttore, svela di essere rimasto subito colpito dalla bellezza di Alessia al punto che l’avrebbe sposata dopo poco tempo. C’è stato, tuttavia, un momento in cui ha pensato di scappare. Alessia e Flavio che ha rilasciato parole d’amore per la moglie si frequentavano da poco e Alessia decide d’invitarlo alla festa per il suo compleanno. Flavio accetta non immaginando che si sarebbe ritrovato con un’infinità di parenti da salutare.

Nonostante tutto, Montrucchio resta e dopo due anni di fidanzamento si sposano diventando, poi, genitori di Mia che oggi ha 12 anni e di Orlando che ne ha 5. Alessia, però, svela di aver perso un bambino tra Mia e Orlando. Durante un viaggio a Dubai, un signore scozzese svelò ai due che si sarebbero sposati e avrebbero avuto tre figli. Ricordando quel momento, Alessia svela il doloroso retroscena di cui non aveva mai parlato.

“Uno l’ho perso prima di Orlando quindi alla fine sono sempre tre” – spiega Alessia. “A volte può capitare che ci siano delle interruzioni volontarie però non ci siamo dati per vinti e subito dopo è arrivato Orlando. Ti rimane quel vuoto, però due figli colmano tanti vuoti e riempiono molto la vita”, aggiunge.