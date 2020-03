U&D | Alessandro Graziani replica all’accusa di doping

Alessandro Graziani, che ora sta vivendo il suo percorso come corteggiatore a U&D, ha replicato sul suo profilo Instagram alla notizia che lo vedrebbe coinvolto nell’accusa di doping

Alessandro Graziani sta affrontando una situazione abbastanza delicata. Proprio ieri infatti, sul corteggiatore che a U&D si sta impegnando nel corteggiamento di Giovanna Abate, si è diffusa la notizia del suo abbandono alla squadra di pallavolo del Sabaudia, a causa di un’accusa di doping. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, è risultato positivo alla sostanza THC Metabolica. Immediata la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping che ha previsto la sospensione della carriera del pallavolista, con effetto immediato. Lo stesso presidente della squadra in cui giocava Alessandro Graziani si è detto rammaricato per la scelta difficile che è stato costretto a fare, recidendo il contratto con lo sportivo.

Molto preoccupato è apparso anche il pubblico di U&D, che teme che quest’avvenimento possa compromettere anche il percorso del corteggiatore nel format condotto da Maria De Filippi, o in qualche modo condizionarlo. Tuttavia, Alessandro ha deciso di intervenire e di replicare alle notizie che si sono diffuse sulla sua situazione lavorativa. L’ex tentatore, dopo aver fatto ammenda per il suo errore, ha anche specificato che la sua carriera come pallavolista non è stata interrotta, ma è andata in contro semplicemente ad un periodo di sospensione, al termine del quale, Alessandro ha ribadito, riprenderà il suo lavoro nella sua forma migliore.

Purtroppo, non è così inusuale imbattersi in episodi incresciosi che riguardano gli atteggiamenti assunti dagli sportivi nel corso della loro carriera. Anche il pilota Andrea Iannone è stato sospeso a causa di un’accusa di doping. Il fidanzato di Giulia De Lellis però si è immediatamente detto estraneo alle accuse rivoltegli e si sta impegnando per riprendere alla grande la sua carriera.

U&D | Alessandro Graziani si scusa per il suo errore

Alessandro Graziani, il corteggiatore che ora a U&D ha intrapreso una conoscenza con Giovanna Abate, si è trovato coinvolto in un episodio increscioso che ha rischiato di compromettere la sua carriera di pallavolista. Nello specifico, lo sportivo, che è risultato positivo ai test antidoping, si è visto sospendere la sua collaborazione con il Sabaudia, la squadra di pallavolo per cui lavorava.

L’ex tentatore però, non ha affatto negato di aver sbagliato ma al contrario ha fatto subito ammenda del suo errore e ha specificato che tra due mesi, quando potrà ritornare ad esercitare la sua funzione, si farà trovare al massimo delle sue forze. Il corteggiatore di U&D ha anche sottolineato che essendo un essere umano, l’errore nella vita è contemplato e si è augurato di poter essere un esempio per le generazioni future, in modo che possano non commettere lo stesso sbaglio.

La speranza più grande è che Alessandro possa continuare a concentrarsi sul suo percorso nel programma, mettendocela tutta per fare breccia nel cuore di Giovanna.

Gina D’Antonio