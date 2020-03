Il Ministero della Salute comunica il ritiro dal mercato di una salsa pronta a base di pomodoro datterino. Rappresenterebbe un pericolo per la salute dei consumatori.

Il comunicato, datato 4 marzo, è comparso sul sito del Ministero della Salute il 5 marzo, proprio nel portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza, nella sezione destinata ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Dagli scaffali dei negozi è stato ritirato un lotto di salsa di pomodoro venduta in bottiglie di vetro. Quale era il problema? Scopriamolo insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ritirate Capsule caffè compatibili Dolce Gusto | Possibili tracce di Plastica

Salsa di pomodoro datterino ritirata dal mercato

L’avviso di richiamo riguarda, in particolare, la Salsa Pronta di Pomodorino Datterino prodotta con marchio Iper Montebello Spa e commercializzata per la stessa società della grande distribuzione.

La decisione di ritirare la salsa dai supermercati sarebbe dovuta a una misura precauzionale, a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ritirato Salame per presenza Salmonella | Allerta per i consumatori

Il richiamo riguarda nel dettaglio il lotto D304/19 della salsa di Pomodorino Datterino venduta in bottiglie di vetro da 330 grammi ciascuna con data di scadenza e termini minimi di conservazione fissati al 31 ottobre 2022 e 31 dicembre 2022.

Come riportato sull’avviso del Ministero, le bottiglie di salsa interessate sono prodotte dalla ditta Bottega di Sicilia S.r.l, nello stabilimento di contrada Capraro a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Il problema riscontrato riguarderebbe la possibile presenza di vetro nelle bottiglie, un rischio per il consumatore che ha naturalmente comportato l’immediato intervento del produttore che ha provveduto al ritiro dagli scaffali dei negozi delle confezioni invendute.

Per chi invece avesse già acquistato alcune bottiglie del lotto interessato si richiede di non consumare il prodotto ma di restituirlo al punto vendita.

Oltre dal dovuto intervento del produttore, come sempre in simili circostanze, è dunque richiesta la collaborazione degli acquirenti. Qualora dunque foste soliti acquistare la Salsa Pronta di Pomodorino Datterino prodotta con marchio Iper Montebello Spa controllate il numero di lotto e le date sulla confezione. In caso di dubbi rivolgetevi al supermercato in cui avete fatto l’acquisto.