La Pasqua è vicina e preparare dei biscottini da servire o regalare alle persone amate sarà un modo per vivere la festività in casa, magari assieme ai bambini. Ecco come preparare le campane di Pasqua dei frollini molto golosi.

Non c’è nulla di più goloso che dei frollini glassati perfetti anche per le festività pasquali. Una ricetta semplice, ottima e colorata per preparare delle campane di Pasqua, dei biscotti di pasta frolla ricoperti con la pasta di zucchero e decorati in modo originale.

Potranno essere serviti durante i giorni di festa o confezionati per essere donati e portare gusto e allegria a chi li riceve. Scopriamo la ricetta per preparare i frollini campane di Pasqua.

Come preparare i frollini ‘Campane di Pasqua’ | il video tutorial

Per preparare i frollini Campane di Pasqua, avrete bisogno di:

200 grammi di farina bianca ’00’

50 grammi di fecola di patate

60 grammi di uova

50 grammi di zucchero

80 grammi di burro

1 pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

1 pezzo di zenzero

scorza di 1 limone non trattato

1 cucchiaio di latte

Per decorare

100 grammi circa di pasta di zucchero

50 grammi di zucchero a velo

1 cucchiaino di acqua

30 grammi circa di marmellata di albicocche

In una terrina miscelare il burro ammorbidito e a temperatura ambiente e lo zucchero. Frullare con le fruste elettriche fino a raggiungere un composto omogeneo e soffice. A questo punto si dovranno aggiungere alla crema di burro, la scorza grattugiata di un limone e un pezzetto di zenzero grattugiato.

Da parte, setacciare la farina bianca insieme alla fecola di patate, al lievito e al pizzico di sale. Miscelare la parte secca dell’impasto con quella semi liquida e lavorare fino ad ottenere un panetto vellutato e morbido. Avvolgere il panetto nella pellicola e lasciar riposare per mezz’ora.

Preriscaldare il forno a 180C° e stendere l’impasto con un mattarello ottenendo uno spessore di circa 5mm. Ritagliare i biscotti con una forma a campana e adagiarli su di una teglia da forno. Cuocerli per circa 10 minuti e poi lasciarli raffreddare.

Per la decorazione, stendere la pasta di zucchero e tagliarne tante sagome a campana quanti sono i biscotti. Spennellare i biscotti con della confettura e far aderire la pasta di zucchero.

Preparare la glassa di zucchero miscelando allo zucchero a velo dell’acqua fino ad ottenere una glassa liquida e densa da inserire in una sac à poche per decorare i biscotti. Non vi resta che seguire il video tutorial!

