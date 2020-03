“No time to Die” | Il Coronavirus ferma James Bond, film rimandato a novembre

“No time to Die” viene posticipato a metà novembre. L’ultimo film di James Bond non uscirà più ad aprile a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il Coronavirus è più forte di James Bond. L’agente segreto britannico più famoso del mondo, stavolta, si è dovuto arrendere ad un nemico più grande. L’emergenza e i possibili contagi da COVID-19 hanno fatto sì che l’ultimo capitolo della saga di 007 venisse rimandato. Daniel Craig, infatti, tornerà a vestire i panni di James Bond (sesta volta nella sua carriera) a novembre. Quello è il periodo in cui, quindi, potremo vedere in sala “No time to Die”.

L’uscita dell’opera, diretta da Cary Fukunaga, era prevista per il 2 aprile nel Regno Unito. Una settimana dopo sarebbe arrivato in Italia, ma il propagarsi del Coronavirus e i relativi provvedimenti nel nostro Paese, oltre che in Francia e Svizzera, hanno convinto le produzioni (MGM e Universal) a fare un passo indietro. Si tratta, infatti, del primo grande e altisonante progetto che cambia i suoi piani. Le uscite (ritardate di poco) di alcuni film nostrani avevano lasciato presagire una frenata nel settore della celluloide, ma se persino un colossal – perchè questo è a conti fatti, dopo 25 anni di franchise, James Bond – torna sui propri passi allora bisogna preoccuparsi.

“No time to Die”, la produzione rinvia l’uscita: James Bond torna in sala a novembre

Più del virus, che pure sta mietendo qualche vittima in Italia e molti di più ne han fatto le spese all’estero, c’è da registrare una flessione economica considerevole. La salute, come è giusto che sia, va messa al primo posto ed è curioso che proprio nella trama di “No time to Die” si parli di un batterio che possa compromettere – in qualche maniera – le sorti del pianeta, quindi James Bond viene richiamato dalla pensione per dare la caccia agli ideatori e al super cattivo Rami Malek.

Intanto, però, il Coronavirus – al momento – ha avuto la meglio evitando agli esercenti una perdita (secondo gli esperti) pari a 4,5 miliardi di euro di incassi. Quanto basta per mandare in congedo la “licenza di uccidere” dell’agente di controspionaggio britannico. Le nozze d’argento della saga, dunque, sono rimandate: d’altronde James Bond non manca mai un appuntamento. Non lo farà nemmeno stavolta.

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd — James Bond (@007) March 4, 2020

