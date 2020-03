Masterchef | Il vincitore chiede al suo compagno di sposarlo – VIDEO

Masterchef | Antonio Lorenzon, dopo aver vinto la nona edizione del reality show di Sky, ha chiesto al suo compagno di sposarlo

Ieri è terminata la nona stagione del reality show tutto dedicato alla cucina di Sky. Antonio Lorenzon ha vinto Masterchef 9 e, dopo la proclamazione della vittoria, ha chiesto al suo compagno di diventare suo marito.

L’uomo, che ha sempre sostenuto Antonio durante questo difficile percorso televisivo, ha ovviamente risposto di sì.

La proposta di matrimonio gay a Masterchef ha emozionato, e non poco, il pubblico del piccolo schermo e Antonio può tenersi più che soddisfatto: in una sola serata ha trionfato in uno dei programmi più famosi nel campo culinario e si è portato a casa un marito.