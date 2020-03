Grande Fratello Vip smaschera Antonella Elia | Il video con la Marini

Grande Fratello Vip | La produzione di Alfonso Signorini ha smascherato Antonella Elia pubblicando un video che ritrae a sua lite con Valeria Marini, dimostrando che quest’ultima non le ha dato dei pugni dietro la schiena

Antonella Elia, nelle scorse ore, ha accusato Valeria Marini, dopo l’ennesimo litigio nella casa, di averle dato due pugni nei reni e di averle fatto molto male.

Il Grande Fratello Vip, per la prima volta, ha deciso di intervenire, pubblicando sui social la clip che mostra il momento tanto decantato dall’ex ragazza di Non è la Rai per chiarire una volta e per tutte se questo episodio di violenza è avvenuto oppure no.

Il Grande Fratello Vip ha smascherato Antonella Elia, in quanto Valeria Marini non le ha mai dato questi famosi pugni dietro la schiena.

Valeria Marini come Patrick Pugliese: l’accusa di Antonella Elia al Grande Fratello Vip

Valeria Marini, che ieri è stata “accusata” di non avere più il ciclo mestruale, si dimostra essere ancora una volta una “vittima” di Antonella Elia al GF Vip. In che senso?

Gli utenti della rete sono stufi di sentire le continue accuse dell’ex ragazza di Non è la Rai nei confronti degli altri concorrenti, visto che non è di certo la prima volta che accusa uno dei suoi compagni di viaggio di aver fatto uso della violenza fisica nei suoi confronti.

Come i più informati ricorderanno bene, Antonella Elia accusò Patrick Pugliese di averle dato uno spintone al Grande Fratello Vip, continuando con la sua affermazione anche dopo che Alfonso Signorini aveva dimostrando il contrario mandando in onda più volte la clip in questione.

Valeria Marini, almeno fisicamente, non ha fatto male ad Antonella, che proprio in queste ore è stata difesa da Andrea Denver, in quanto secondo il modello la Elia sarebbe vittima di un complotto da parte dei concorrenti del GF Vip.

Alfonso Signorini avrà una bella gatta da pelare durante la prossima diretta del Grande Fratello Vip, visto che il pubblico chiede che Antonella Elia venga squalificata.