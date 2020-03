GF Vip | Andrea Denver spiazza: “Un complotto contro Antonella Elia”

GF Vip | Andrea Denver ha insinuato che nella casa più spiata d’Italia ci sia un complotto contro Antonella Elia

In questi giorni al GF Vip non si respira di certo un’aria felice. Le troppe discussioni fanno sì che i concorrenti non riescano a viversi a pieno questa nuova esperienza televisiva nella casa più spiata d’Italia. In particolar modo Antonella Elia che, in un modo o nell’altro, si ritrova sempre ad essere protagonista indiscussa di litigi.

Andrea Denver ha deciso di dire basta e di schierarsi dalla parte dell’ex ragazza di Non è la Rai insinuando, tra l’altro, che ormai si sia creato una sorta di complotto ai danni della showgirl, ma procediamo con calma.

Non è di certo un mistero che tra la Elia e Patrick Pugliese non scorra buon sangue. Lo storico concorrente ha rivelato ai suoi compagni di viaggio che Antonella, secondo il suo sesto senso, starebbe recitando un ruolo, un ruolo che potrebbe portarla alla vittoria. Il bel modello però non ci sta ed è pronto a dire la sua in merita a questa visione complottista di Patrick Pugliese.

“Non sono d’accordo con quello che vede Patrick” ha esordito Andrea Denver. “Non ritengo che lei stia recitando un ruolo, credo sia semplicemente se stessa” ha proseguito il modello. “Si sta un po’ esagerando nei suoi confronti, credo ci sia un po’ un complotto contro di lei” ha concluso, spiazzando non solo il pubblico ma anche i suoi compagni di viaggio.

Antonella Elia è vittima di un complotto al GF Vip o il bel modello ha una visione un po’ distorta della realtà?

Leggi anche:

Grande Fratello VIP | Sossio Aruta contro tutti: la nomination ormai è sicura

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Antonella Elia si confida con Andrea Denver al GF Vip: “Sono stanca”

Antonella Elia, che ieri ha provocato Valeria Marini dicendole che non ha più il ciclo mestruale, ha confidato al bel modello al Grande Fratello Vip di essere stanca di tutta questa situazione. Stufa di essere sempre al centro delle discussioni, anche se bisogna ammettere che non fa nemmeno nulla per tirarsi indietro da determinati meccanismi e situazioni.

“In questa casa la situazione è diventata assurda” ha confidato la Elia ad Andrea Denver al GF Vip. “E’ diventata la sagra dell’ipocrisia” ha proseguito. “Si stanno alleando tutti quanti contro di me” ha concluso, facendo riferimento all’atteggiamento assunto da Fernanda Lessa, che l’ha definita la cornuta nazionale, a Valeria Marini, per i continui scontri, e a Patrick Pugliese, che ieri ha perfino punzecchiato Pago e Serena Enardu.

L’atteggiamento assunto da Antonella Elia al GF Vip non ha convinto nemmeno i personaggi del piccolo schermo, oltre che in primis i telespettatori. Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 non ha fatto mistero di essere molto delusa da Antonella per la discussione con Valeria Marini relativa alla menopausa.

Leggi anche:

GF Vip: Paolo Ciavarro riceve una sorpresa. Clizia: “Sono senza parole”

Nel bene o nel male, come immaginabile date anche le esperienze televisive precedenti, Antonella Elia al Grande Fratello Vip è sicuramente uno dei personaggi che divide il pubblico ma di certo non passa inosservato.