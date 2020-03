GF Vip | Marito di Adriana Volpe chiarisce: “Ha frainteso tutto!”

GF Vip | Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe, ha commentato la sua reazione di fronte alla lettera che le ha fatto recapitare in puntata

Il marito di Adriana Volpe, recentemente intervistato da Fanpage, ci ha tenuto a chiarire alcuni punti riguardo la lettera che le ha fatto recapitare durante l’ultima diretta del GF Vip.

La concorrente, infatti, avrebbe mal interpretato ciò che le hs scritto. Adriana, infatti, ha letto in quelle parole una sorta di rimprovero per il modo in cui si sta comportando con Andrea Denver e Antonio Zequila, quando invece non è così. Roberto Parli, il marito di Adriana, voleva semplicemente rincuorarla.

“Ha frainteso tutto il significato della mia lettera” ha chiarito Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe del GF Vip. “Non era nessun rimprovero, era semplicemente una lettera di amore e supporto. La conosco, mi fido di lei. Non potrei mai rimproverarla” ha concluso.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip smaschera Antonella Elia | Il video con la Marini

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Adriana Volpe | Il marito parla del suo futuro dopo il GF Vip

Roberto Parli, che recentemente era intervenuto proprio per difendere Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, si è anche sbilanciato sul futuro di sua moglie.

L’imprenditore ci ha tenuto a precisare che nessuna decisione è stata ancora presa in merito al futuro lavorativo di sua moglie, ma preferirebbe che lei continuasse a lavorare in casa Mediaset. Il motivo?

La maggior parte dei programmi delle reti pubbliche sono girati a Milano e per Adriana Volpe del GF Vip, che tra l’altro è stata attaccata dalla mamma di Antonio Zequila, sarebbe una vera e propria comodità. In modo da poter continuare a lavorare e a gestire la sua famiglia.

Leggi anche:

GF Vip | Andrea Denver spiazza: “Un complotto contro Antonella Elia”

Il marito di Adriana Volpe ritornerà al GF Vip per chiarire il malinteso con la showgirl in merito al messaggio della sua lettera? Staremo a vedere.