Francesco Fedato, chi è? Età, altezza, carriera e vita privata del fidanzato di Sara Affi Fella, incinta del primo figlio.

Francesco Fedato è il fidanzato di Sara Affi Fella, ma chi è davvero il calciatore che ha conquistato il cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, incinta del primo figlio? Andiamo a scoprire età, altezza, carriera e vita privata.

Francesco Fedato: età, altezza, carriera e vita privata del fidanzato di Sara Affi Fella

Nome: Francesco Fedato

Data di nascita: 15 ottobre 1992

Età: 27 anni

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: Calciatore

Luogo di nascita: Mirano

Altezza: 183 cm

Peso: /

Account social: Instagram

Francesco Fedato nasce a Mirano il 15 ottobre 1992 ed è un calciatore. Attualmente è un calciatore del Gozzano, ma ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Venezia. Ha anche esordito nella Nazionale Under 20 nel 2013.

Il suo nome, però, è legato a quello di Sara Affi Fella. Superate le polemiche per la sua partecipazione al trono classico di Uomini e Donne, l’ex tronista ha ritrovato l’amore tra le braccia del calciatore dal quale aspetta un figlio, come ha annunciato sui social spiegando di non sapere ancora se sarà un maschio o una femmina.

“Sono qui perché voglio dire alcune cose. È vero, io e Francesco aspettiamo un bimbo, o una bimba, non lo sappiamo ancora. Siamo felicissimi. Ma la cosa fondamentale è che stiamo leggendo alcuni articoli dove si dice che abbiamo rilasciato delle interviste. Ma non è vero. Avremmo voluto aspettare i tre mesi perché ogni gravidanza è a sé, ci possono essere dei problemini. Chi ha venduto la notizia su una cosa così sacra, come si è permesso senza il mio consenso? Questo ci ha fatto male. La notizia avremmo voluto darla noi”, ha annunciato Sara sui social.



Su Instagram, la Affi Fella pubblica spesso le foto con il fidanzato a cui è solita dedicare parole d’amore. “Con te”, ho scritto sotto una delle ultime foto di coppia.