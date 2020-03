Francesca Tocca e Raimondo Todaro in crisi? | Spunta Valentin di Amici

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono in crisi? Tra i due ballerini, genitori di una bambina, spunta Valentin, l’allievo di Amici 19.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono in coppia? Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, la coppia di ballerini starebbe attraversando un momento difficile. A scatenare la crisi tra i due, stando a quanto si legge su Chi, sarebbe stato Valentin, l’allievo del serale di Amici 2020 con cui Francesca balla da diversi mesi.

Cosa sta accadendo tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Il ballerino di Ballando con le stelle che potrebbe slittare per iol coronavirus e la ballerina di Amici stanno insieme da tantissimi anni. I due sono sposati e hanno una figlia. La coppia non è mai stata al centro dei pettegolezzi. I due, infatti, sono sempre riusciti a separare la sfera privata da quella professionale, ma secondo quanto si legge su Chi, la presenza nella scuola di Amici di Valentin, il ballerino di latino con cui Francesca balla sin dal primo giorno, starebbe creando qualche problema.

La crisi sarà presto smentita dai diretti interessati? Finora, entrambi hanno preferito tacere. Tuttavia i fans sono in ansia e sperano che si tratti di un’indiscrezione sbagliata. Sui profili social di entrambi, tuttavia, le ultime foto di coppia risalgono a diversi mesi fa. La ballerina di Amici ha condiviso l’ultima foto insieme al marito lo scorso 22 ottobre così come il ballerino. In quell’occasione, Todaro scriveva: “Dopo 5 anni di matrimonio, quasi 10 di convivenza e 13 che ci conosciamo… ogni giorno che passa mi sembri sempre più bella”.

Le voci di crisi, dunque, saranno un presto un lontano ricordo? In attesa di scoprirlo, i fans aspettano di vederli presto ballare insieme.