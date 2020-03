Come tirarti su di morale in base al tuo segno zodiacale

Scopri cosa fare per tirarti su di morale quando ti senti del tutto ko. Il consiglio delle stelle.

Capita a tutti, prima o poi, di trovarsi ad affrontare una giornata meno piacevole di altre o di percepirsi particolarmente demotivati, scarichi e assolutamente bisognosi di una marcia in più. Dopotutto siamo umani e può capitare che per un periodo particolarmente difficile o perché semplicemente meno in forze del solito, ci si trovi a scoprirsi giù di morale. La buona notizia è che quando ciò accade, ognuno di noi ha dentro di se le risorse necessarie per fronteggiare il problema. Ciò che serve è fermarsi un attimo, riprendere le forze e dirsi o darsi ciò che serve per risollevare l’umore.

E, visto che quando si parla di umore, le stelle hanno una certa influenza su di noi, dopo aver visto qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe fare entro il mese di Marzo e qual è il cambiamento da mettere in pratica per vivere meglio con gli altri, oggi scopriremo cosa fare per migliorare l’umore quando è sotto le scarpe.

Trattandosi di una cosa che riguarda le emozioni, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere anche più di una risorsa disponibile per sentirsi subito meglio.

Astrologia: Ecco cosa fare per tirarti su di morale

Ariete – Prenditi del tempo solo per te

A volte il tuo umore tende a calare troppo quando ti perdi di vista. Può capitare perché sei troppo presa da studio o lavoro o perché senti dentro di te che qualcosa nella tua vita non sta andando come vorresti. Al di là del motivo, ciò che conta è rispondere prontamente all’esigenza di stare meglio e per farlo la cosa migliore da fare è prenderti del tempo solo per te. In questo modo potrai, prima di tutto capire cosa ti sta togliendo energie e capire come agire di conseguenza. Se il problema non è uno solo ma si tratta più di una concatenazione di eventi, in questo modo potrai staccare per un po’ da qualsiasi cosa ti sta assillando, coccolandoti un po’ e ritrovando la tua solita positività. Nessuno più di te stessa sa infatti cosa è meglio per te.

Toro – Scova la causa e crea una strategia

Quando qualcosa ti butta giù, distrarti non è la tua opzione migliore. I tuoi pensieri cupi, infatti, ti impedirebbero di trarre sollievo da qualsiasi cosa e ciò ti porterebbe a stare anche peggio. Se sai cosa ti sta rendendo giù di morale, la cosa giusta da fare è sederti, pensarci e studiare una strategia. In questo modo, sapendo di essere in azione per fronteggiare il problema, ti sentirai già meglio e più sicura di te. Dopotutto, quando c’è qualcosa da risolvere, la cosa giusta è quella di rimboccarsi le maniche. O almeno lo è sempre stato per te. Quindi, prenditi il tuo tempo, fai un bel respiro e trova una soluzione o qualunque cosa gli si avvicini abbastanza. In questo modo anche l’umore ne trarrà giovamento.

Gemelli – Distraiti finché non passa

Di solito i tuoi cambiamenti di umore sono passeggeri quanto improvvisi e questo, da un certo punto di vista, è un dato positivo perché avrai sempre la certezza di poterti rialzare in brevissimo tempo. Quando ti senti troppo giù, prova a concentrarti su te stessa, ricordati a mente le tue tante risorse e quanto sei speciale. Fatto ciò, trova qualcosa che sia in grado di distrarti. Invita degli amici, esci con loro, vai al cinema o improvvisa una cena speciale. Qualsiasi cosa che sappia unire la tua voglia di compagnia alla tua parte creativa sarà perfetta per mettere a tacere il cattivo umore e darti modo di ricaricarti di energie nuove.

Cancro – Offriti una coccola speciale

Sentirti giù di morale è una cosa che ti capita spesso. A volte, però, può essere più difficile di altre e ciò ti fa sentire come se non ci fosse un domani. Il tuo lato pessimista prende il sopravvento e se non agisci per tempo, il rischio è quello di farti sopraffare da esso. Per rialzarti è giusto cambiare repentinamente umore. E l’unico modo per farlo correttamente è quello di concederti la giusta dose di coccole. Farlo ti aiuterà a sentirti subito meglio e ti darà modo di capire anche cosa ti angustia in modo particolare. E chissà che, tra le altre cose, non ti venga in mente anche un buon modo per risolvere le cose.

Leone – Fare leva sulla fiducia che ha in te

Di solito, quando ti senti giù è perché qualcosa non sta andando per il verso giusto. Abituata come sei ad avere sempre un successo dietro l’altro, ti basta infatti il minimo problema per abbatterti. Per fortuna si tratta sempre di crisi momentanee ma sicuramente fastidiose da gestire. Per tirarti su, il consiglio delle stelle è quello di ricordarti quanto vali e quanti successi hai conseguito, a volte proprio subito dopo una fase di stop. Se ci riesci, ti sentirai finalmente meglio e più sicura di te, saprai come concentrare le tue risorse sulle possibili opzioni che potrebbero portarti a risolvere ciò che ti ha fatto abbattere. Continuare ad agire, infatti, è per te la miglior cosa da fare.

Vergine – Esci con qualcuno che sa farti sentire meglio

Quando ti senti improvvisamente giù, la prima cosa che dovresti fare è sentire una persona amica e proporle di uscire. Il tuo umore, infatti, tende a crollare miseramente con il passare dei minuti e ciò ti porta a sentirti sempre peggio e a vedere le cose in modo estremamente negativo. Vedere qualcuno che sa come tirarti su di morale ti aiuterà a distrarti e a vedere le cose in modo diverso e probabilmente men negativo di quanto non faresti da sola. Dopotutto, la compagnia di persone care, che ti conoscono e che sanno come prenderti è da sempre l’unica cosa che sa darti sollievo nei momenti più bui.

