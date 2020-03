Cellulite, i 7 alimenti top per combatterla

Volete combattere la cellulite a tavola? Affidatevi alla regola del 7, come gli alimenti top per ottenere risultati efficaci senza sacrifici

Ogni donna lo sa, per combattere la cellulite farebbe di tutto scendendo anche a mille compromessi. In realtà molto spesso è più facile di quello che immaginiamo, perché il primo rimedio arriva direttamente dalla tavola e da quello che mangiamo: ci sono almeno 7 alimenti top per combattere la cellulite

Il consiglio in generale è quello di puntare su certi tipi di alimenti. Sono quelli che idratano i tessuti in profondità, che mantengono sempre in salute le membrane cellulari e rinforzano i vasi sanguigni migliorando la circolazione. Inoltre facilitano la produzione di collagene, elastina e del tessuto connettivo sano ma riescono anche a proteggere i danni causati dai radicali liberi. Pensate che sia difficili trovarli? In realtà ce ne sono almeno dieci che fanno al caso nostro. Sono quelli che possiamo considerare i 7 alimenti top per combattere la cellulite.

Partiamo con i pomodori che grazie al licopene rinforzano la struttura della pelle e del tessuto sottocutaneo. Quindi prevengono la decomposizione del collagene e questo comporta avere sempre una pelle tonica e soda. Stesso discorso per gli spinaci che sono ricchi delle vitamine di gruppo B, quella che consentono alle nostre cellule di utilizzare al meglio gli elementi nutrienti-. Ma anche la vitamina C che ha potere antiossidante e la vitamina K che assicura la circolazione. L’ideale è consumarli crudi.

Le uova, in particolare i tuorli, contengono tantissima lecitina, sostanza che fa anche parte delle nostre membrane cellulari. Questo in sostanza vuole dire assicurare un corretto scambio di nutrienti nelle cellule evitando. Un consiglio: in alternativa, la lecitina è contenuta anche nella soia e in molti legumi.

Tanta frutta per combattere la cellulite

Quali sono gli altri quattro alimenti perfetti per combattere la cellulite? C’è l’anguria che oltre ad avere pochissime calorie è praticamente tutta formata da acqua. Questo significa che un paio di fette sono ideali per eliminare tutte le tossine del corpo.

Invece i mirtilli sono ricchi di pigmenti che fanno parte della famiglia dei flavonoidi. Favoriscono quindi la microcircolazione e rinforzano le pareti dei vasi sanguigni. Sono anche ricchi di vitamina C con azione antiossidante, quindi protegge dai problemi legati ai radicali liberi.

Ottimo anche il pesce azzurro che contiene proteine buone per la produzione di collagene e rinforzano anche la massa muscolare che quindi va a prevalere sulla massa grassa. Infine l’ananas ha una sostanza che si chiama bromelina e ha un forte effetto drenante oltre ad un eccellente potere antinfiammatorio.