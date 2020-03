Abbracciarsi fa bene alla salute psico fisica e migliora il rapporto con gli altri e con se stessi.

L’abbraccio terapia è sempre più diffusa, anche dalle nostre parti. Si tratta dell’inserimento degli abbracci all’interno di percorsi terapeuti e tutto per donare sollievo e serenità a chi li mette in pratica. Abbracciarsi, infatti, spinge l’organismo a produrre ossitocina, un neuro trasmettitore che agisce su stress, ansia e dolore, portando sollievo.

Il semplice abbracciarsi, però, offre anche altri benefici come una maggior autostima e un rapporto migliore con gli altri.

