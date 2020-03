Trono Classico | Giulia e Daniele al capolinea: il gesto non lascia dubbi

Trono Classico | Giulia e Daniele al capolinea: il gesto non lascia...

Trono Classico | Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sarebbero lasciati. Il gesto dell’ex tronista di Uomini e Donne non lascia dubbi

La storia d’amore, iniziata rigorosamente negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne, tra Giulia Quattrociocche e il suo compagno Daniele Schiavon sembrava procedere così bene, ma tra i due sembra esserci aria di crisi.

Già nelle scorse settimane si era a lungo parlato di un probabile allontanamento dei due, ma l’ex corteggiatore aveva sempre smentito affermando di essere semplicemente una coppia poco social. Peccato che il gesto di lei sembri non lasciare alcun dubbio. Che cosa ha fatto?

Giulia Quattrociocche ha cancellato tutte le foto con Daniele Schiavon, lasciando il suo profilo praticamente vuoto, eliminando tutti i contenuti social. Il gesto sembra confermare tutti i rumors che giravano sul loro conto. La coppia del Trono Classico è arrivata al capolinea?

Leggi anche:

Uomini e Donne: Tina Cipollari e Lorenzo Riccardi assenti al Trono Classico

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Classico | Daniele Schiavon: è finita con Giulia Quattrociocche?

L’ex protagonista del Trono Classico Daniele Schiavon, che aveva rivelato di voler addirittura convivere con Giulia Quattrociocche, ha scritto un messaggio che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione di come stia procedendo la loro storia. Che cosa ha scritto?

“E’ necessario ricordare che bisogna esserci quando è il momento” ha scritto il fidanzato, o forse ex a questo punto, di Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne. “E non ha quando si ha un momento” ha concluso.

I troppi impegni dell’ex protagonista del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi li hanno allontanati piuttosto che ravvicinati?

Almeno per il momento, fatta eccezione per il gesto di lei e le parole di lui, non è arrivata nessuna conferma, ma nemmeno smentita, da parte dei diretti interessati.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Giovanna Abate sul Trono: “Mi fa sentire viva”

La domanda che tutti i fan si pongono, in questo momento, è: Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati dopo Uomini e Donne? A giudicare dai loro contenuti social, sembrerebbe proprio di sì.