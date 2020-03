Pago e Serena Enardu ancora sommersi dalle critiche. Il cantante si sfoga sui social: “vi dedico il mio sorriso, la mia meravigliosa vita”.

Pago e Serena Enardu ancora nel mirino degli haters. Nonostante abbiano lasciato entrambi la casa del Grande Fratello Vip 2020, Serena e Pago continuano ad essere criticati. Il cantante, in particolare, è finito nel mirino degli haters per la sua scelta di tornare con Serena e dare una nuova possibilità al loro rapporto. Stanco di ricevere critiche, Pago si è lasciato andare ad un amaro sfogo sui social.

Pago e Serena Enardu nel mirino degli haters, lo sfogo del cantante: “vi dedico la mia meravigliosa vita”

Serena Enardu e Pago sono sempre più felici e innamorati dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello Vip 2020. La coppia si è anche concessa una cena in famiglia, ma nonostante tutto, le scelte di Pago continuano ad essere offetto di pesanti critiche. Stanco di essere giudicato per la sua vita privata, si è lasciato andare ad un duro sfogo.

“A tutti quelli che continuano ad avere il tempo per scrivere e scrivere e ancora scrivere… e giudicare…” Così esordisce Pago, “A tutti quelli che hanno cercato di mettermi contro il mio cuore, contro la mia famiglia, contro la mia speranza, la mia felicità, la mia voglia di vivere e di amare…” E ancora: “A tutti quelli che pensano di avere solo loro gli occhi aperti e non sanno che quello che vedono… non è il loro cuore, quelli che pensano che esprimere la propria opinione significa poter insultare, augurare il peggio… A VOI, che passate non so quante ore della vostra giornata pensando a noi… a voi… IO dedico IL MIO SORRISO… LA MIA MERAVIGLIOSA VITA. Che Dio vi benedica tutti”, ha scritto su Instagram.



Nonostante siano felici e innamorati, tuttavia, Serena e Pago, per il momento non si sposeranno.