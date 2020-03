GF Vip | Paolo Ciavarro ha ricevuto una sorpresa nella casa, convinto sia stata fatta da Clizia Incorvaia. Le cose, però, non stanno come crede lui

Paolo Ciavarro non ha mai nascosto di avvertire, e non poco, la mancanza di Clizia Incorvaia al GF Vip. Per questo motivo, i fan della coppia hanno pensato di fare al giovane conduttore di Forum un regalo. Quale? Un aereo con un messaggio per lui!

Il regalo è stato recapitato questa mattina e Paolo è rimasto più felice che mai. Ma cosa recitava il messaggio in questione? “Paolo, sorridi! Guarda la luna!” riportava il messaggio. “dai fan e da Clizia”.

Paolo Ciavarro ha ricevuto una sorpresa al GF Vip, contento più che mai di aver ricevuto un messaggio dai suoi fan e dalla sua compagna. Peccato che Clizia Incorvaia non sapesse nulla e ha scoperto dell’areo attraverso le varie clip caricate sui social.

GF Vip | Clizia Incorvaia ringrazia per il regalo a Paolo: “Era felicissimo!”

Clizia Incorvaia, che ieri ha rivelato perché ha mentito sulla sua età al Grande Fratello Vip, è rimasta sorpresa dallo scoprire del regalo che porta il suo nome. Per questo motivo ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan, visto che Paolo Ciavarro ha ritrovato il sorriso.

“Non ho mai visto un risveglio più bello di questo” ha esordito l’ex di Francesco Sarcina. “Sono senza parole, siete i fan più belli e unici del mondo! Sono davvero fortunata, lui era felicissimo” ha concluso.

Clizia Incorvaia dopo il GF Vip ha risposto a tutte le curiosità del pubblico del piccolo schermo, anche se non si è ancora sbilanciata sulle recenti dichiarazioni di sua sorella. Che cosa ha detto? Che secondo lei Clizia e Paolo Ciavarro non sono fatti per stare insieme.

Dopo la fine del suo percorso al Grande Fratello Vip, la compagna di Paolo Ciavarro sta riscuotendo un discreto successo da parte del pubblico. Successo che non si aspettava vista la squalificata da parte degli autori del programma.