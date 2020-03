L’otto marzo è vicino e per onorare la festa della donna, ecco un bellissimo ed originale fuori porta fai fa te, perfetto da appendere o anche da regalare alle nostre amiche.

La festa della donna è alle porte e sarebbe molto carino preparare una decorazione da appendere fuori dalla porta di casa per veicolare un messaggio speciale come quello diffuso in tutto il mondo durante la giornata dell’8 marzo.

Un grazioso fuori porta molto semplice da realizzare ma di grande effetto, perfetto anche come regalino fai da te per amiche, sorelle e madri. Scopriamo come realizzare questo bellissimo manufatto in modo semplice e con materiali davvero economici e facilmente reperibili.

Come realizzare il fuori porta per la festa della donna | il video tutorial

Per realizzare il fuori porta per la festa della donna, avrete bisogno di:

cartone da scatola

filo di lana bianco

fiori artificiali

colla a caldo

Realizzare questo grazioso fuori porta a forma di ‘8’ per la Festa della Donna, sarà davvero semplice e divertente. Per prima cosa si dovrà ritagliare la sagoma del numero 8 da un cartone. Una volta realizzata la sagoma, si dovrà rivestire con del filo di lana. Fissare un capo del filo al cartone con la colla a caldo e cominciare a girare la lana intorno alla sagoma di cartone fino a ricoprirla interamente. Una volta ottenuto un ‘8’ rivestito con la lana, si potranno applicare i fiori artificiali con l’ausilio della colla a caldo.

Il fuori porta potrà essere personalizzato, scegliendo il colore della lana, i fiori o anche cambiando del tutto il materiale decorativo che potrà sempre essere applicato con la colla a caldo. L’effetto finale sarà davvero piacevole e perfetto anche da donare.

