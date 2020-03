Ecco cosa succede al tuo corpo se mangi fiocchi d’avena ogni giorno

Una dieta sana ed equilibrata si traduce in un corpo in salute ed in forma. Scopri cosa accade al tuo corpo se integri l’avena nella tua dieta quotidiana.

I nutrizionisti non smetteno di ricordarci che una dieta sana e variata unita ad un’adeguata attività fisica è la chiave della salute.

L’ottimale sarebbe evitare alimenti troppo ricchi di zucchero, alimenti trasformati e grassi e favorirne altri considerati sani, come frutta e verdure ricchi di vitamine e minerali.

Tra i cibi sani rientra senza dubbio la farina d’avena, grazie al suo contenuto di proteine, fibre e varie vitamine. Mangiare quotidianamente fiocchi d’avena apporterà vari benefici al tuo corpo, scoprili con noi in questo articolo.

Fiocchi di avena e benefici per la salute

I fiocchi d’avena sono un vero alleato della tua salute. Sono ricchi di varie vitamine e minerali e consumati regolarmente apportano molteplici benefici al tuo corpo.

Puoi assumere l’avena in varie preparazioni, in fiocchi con del latte a colazione ma anche ridotta in farina preparando deliziosi biscotti. Lasciati tentare dall’avena scoprendo tutti i suoi incredibili benefici:

1/ Migliora il colesterolo

A proposito di colesterolo esiste una verità che quasi nessuno conosce, ad ogni modo un eccesso di “colesterolo cattivo” è dannoso per la salute perché ostacola la circolazione sanguigna. I medici raccomandano di gestire il profilo lipidico riducendo il colesterolo LDL e promuovendo il colesterolo HDL. Il modo migliore di farlo è quello di scegliere gli alimenti giusti per aumentareil colesterolo buono. La farina d’avena è un ingrediente ottimale in questo senso come sottolinea questo studio condotto nel 2013 intitolato “Effetto del consumo di avena sui profili lipidici negli adulti ipercolesterolemici“ pubblicato dall’ US National Library of Medicine.

2/ Ti aiuta a perdere peso

L’obesità è la causa di varie patologie croniche come il diabete o le malattie cardiovascolari. Consumare regolarmente farina d’avena aiuta significamente a perdere peso come si evince da questo studio “Effetti a breve e lungo termine dell’assunzione di avena integrale sulla gestione del peso e sul metabolismo glucolipidico nei diabetici sovrappeso di tipo 2: una prova di controllo randomizzata” pubblicato nel 2016 sulla rivista scientifica Nutrients.

3/Rende la pelle più morbida

Anche la bellezza della pelle è legata alla nostra alimentazione. Inoltre essendo esposta ad agenti atmosferici come caldo, freddo e inquinamento, richiede cure particolari. Le proprietà antinfiammatorie della farina d’avena possono offrire un contributo significativo alla salute della pelle secondo questo studio ” Le attività antinfiammatorie della farina d’avena colloidale (Avena sativa) nel trattamento del prurito associato alla pelle secca e irritata” pubblicato sul Journal of Drugs in dermatology nel 2015.

4/Ti mette la carica

Staiattraversando un periodo particolarmente faticoso? Capita spesso. Anche in questo caso l’alimentazione può svolgere un ruolo significativo per ritrovare l’energia. Tra gli alimenti che forniscono la giusta carica troviamo anche la farina d’avena, che come dimostra questo studio sui topi “Effetti del beta-glucano dell’ avena sulla resistenza e sulle sue proprietà antifatica nei ratti sottoposti a sforzi fisici” pubblicato su Carbohydr Polym del 2013, è un ottimo alimento per combattere la fatica.

5/E’ una fonte di proteine

Se si desidera apportare al corpo la giusta quantità diproteine rinunciando alla fonte principale ovvero alla carne, il consumo regolare di farina d’avena è ottimale, ti assicura una fonte di proteine ​​vegetali che ti aiuterà a evitare carenze. Scopri i 17 alimenti ricchi di proteine che ti aiutano a perdere peso velocemente.

6/Migliora la tua digestione

Costipazione o diarrea sono disagi molto comuni ma fastidiosi. Questo studio pubblicato sul Journal of Nutrition nel 2013: “L’effetto di snack ricchi di fibre sulla funzione digestiva e sulla qualità della dieta in un campione di bambini in età scolare” dimostra che il consumo regolare di fibre alimentari potrebbe apportare molti benefici al sistema digestivo. La farina d’avena è un ottimo modo per fare il pieno di fibre e migliorare i movimenti intestinali. In caso di stitichezza ecco gli alimenti giusti per contrastarla.

7/Ti aiuta a combattere lo stress ossidativo

Il corpo necessita di antiossidanti in grado di sbarazzarsi dei prodotti di scarto, i radicali liberi. La farina d’avena sarebbe ricca di antiossidanti secondo questo studio pubblicato sul Journal of Agriculture and Food Chemistry:“Capacità antiossidante degli estratti di avena (Avena sativa L.). 2. Attività antiossidante in vitro e contenuto di antiossidanti fenolici e tocolici”. Dieta antiossidanti, stare meglio con gli alimenti ORAC.

Ora che conosci i benefici che un consumo regolare di farina d’avena può portarti, ti consigliamo di preferire i prodotti biologici per proteggerti dagli effetti dannosi dei pesticidi.