Coronavirus colpisce anche in mare: ferma una nave da crociera – VIDEO

Una nave da crociera è stata fermata in California per sospetto contagio da Coronavirus

Quella del Coronavirus si è trasformata in una vera e propria epidemia e per evitare che quest’ultima sfoci nella più temibile e incontrollabile pandemia, molte misure cautelari sono state impartite dall’OMS, alle quali è necessario attenersi. I controlli più rigorosi sono stati eseguiti sulle zone rosse, definite tali per l’alto numero di contagio, ma anche nel resto del mondo, lo stato di allerta è stato attivato.

Nello specifico, come riporta il sito “TGCOM24”, una nave da crociera è stata bloccata davanti alle coste della California, in prossimità del porto di San Francisco, dal momento che alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio hanno manifestato sintomi preoccupanti, riconducibili proprio al Coronavirus. La nave in questione è la Grand Princess e sembrerebbe essere partita dalle Hawaii. Immediati i tamponi e gli esami eseguiti sui passeggeri e i membri dello staff che sicuramente, a causa della diffusione del virus, vivranno una condizione di spavento e angoscia.

Il disagio che l’epidemia del Coronavirus porta con sé, non riguarda soltanto l’economia in calo o i lavoratori che sono costretti ad espletare le loro mansioni in condizioni particolari, ma ha colpito anche gli studenti, universitari soprattutto, alcuni dei quali si sono visti rimandare esami e corsi didattici, mostrandosi impotenti di fronte alla probabile chiusura di scuole e università.

Sebbene le autorità competenti abbiano sollecitato i cittadini a non cedere al panico, invitandoli ad attenersi esclusivamente ai protocolli di sicurezza impartiti dall’alto, questo non impedisce a chi si trova a subire quest’allerta da contagio, di lasciarsi prendere dall’ansia, limitandosi a sopravvivere piuttosto che vivere.

Gina D’Antonio