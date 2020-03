Coronavirus: salta la Corrida di Carlo Conti – VIDEO

Coronavirus | Carlo Conti salta la diretta del venerdì sera con la Corrida a causa dell’epidemia

Domani sera, come ormai di consueto, avrebbe dovuto esserci una nuova puntata de La Corrida con Carlo Conti. Purtroppo a causa del Coronavirus, l’epidemia che si sta estendendo in tutta Italia, l’appuntamento con il programma televisivo dedicato ai dilettanti allo sbaraglio è rimandato.

Al posto del programma simbolo della storia della televisione italiana, andrà in onda uno speciale di Porta a Porta.

Almeno per il momento, la Rai non si è ancora espressa in merito al ritorno o ulteriore sospensione del programma, che non può andare in onda senza il pubblico in studio visto il format su cui è strutturato. L’unica certezza è che questa settimana La Corrida è sospesa a causa del Coronavirus.