Chiara Biasi fa una gaffe sul Coronavirus: la battuta diventa virale

Chiara Biasi, di fronte allo stato di allerta dovuto alla diffusione del Coronavirus, si lascia sfuggire una battuta infelice che ha già fatto il giro del web

Il web è un luogo insidioso, questo è un dato di fatto, una mezzo potentissimo su cui è possibile informarsi su qualsiasi genere di tematica, scegliendo bene le fonti, s’intende, ma che a volte diventa teatro di comportamenti e manifestazioni poco decorose, che poi diventano virali e si diffondono a macchia d’olio. In questo caso, vittima della superficialità è stata Chiara Biasi, l’influencer che in uno scambio di battute con un suo amico, si è lasciata sfuggire un’espressione poco carina, visti i disagi che il Coronavirus sta portando con sé e poco empatica nei confronti di chi magari è stato colpito da questo virus temibile. Nello specifico, l’influencer, come riporta il sito TGCOM24, ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli screen di una porzione di conversazione avvenuta poco prima con un suo amico. Ebbene, proprio in quest’ultima, la Biasi si è lasciata sfuggire che sebbene il Coronavirus stia compiendo molti danni, purtroppo nessuno che a lei non aggrada particolarmente, è ancora morto.

Ovviamente la frase, sebbene sia stata espressa in un contesto intimo, ha fatto infuriare il web e l’opinione pubblica che ha subito tacciato Chiara Biasi di superficialità e insensibilità. Tuttavia, la cosa che fa più riflettere e che forse potrebbe far supporre la buona fede dell’influencer che in realtà non avrebbe augurato la morte a nessuno, è che è stata proprio lei a diffondere questi screen, inconscia forse che avrebbe, di lì a poco, scatenato una vera a propria bufera mediatica. Per fortuna, se in alcuni casi ci imbattiamo in manifestazioni e comportamenti superficiali relativi a questa situazione, non mancano soprattutto i gesti di solidarietà, messi in atto da parte di coloro che hanno compreso la gravità della situazione, ma non si lasciano abbattere dalle circostanze, come ha dimostrato il pizzaiolo che a Milano ha regalato le pizze per gli instancabili infermieri che lavorano ogni giorno a contatto con il rischio.

Leggi anche:

Andrea Damante e chiara Biasi fidanzati? Il video della verità

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Chiara Biasi fa una battuta infelice sul Coronavirus: il web insorge

In un clima così delicato, dovuto ai disagi che l’epidemia del Coronavirus ha portato con sé, di sicuro la suscettibilità delle persone è aumentata a dismisura. Risultano essere poco tollerati soprattutto gli allarmismi infondati, le fake news, come quella della dottoressa che ha proposto un finto rimedio per il virus, create appositamente per gettare nel panico le persone già sopraffatte dall’ansia del contagio e delle conseguenze che quest’ultimo comporterebbe, ma oltre ogni modo, risulta essere condannata la superficialità di alcuni che, prendendo sottogamba e con leggerezza la portata di questo virus, si lasciano andare a comportamenti che se in origine sono posti in essere per schernire e sdrammatizzare la gravità della situazione in cui gran parte dei cittadini vertono, in realtà finiscono per offendere l’opinione pubblica e di essere tacciati di superficialità. In questo caso è toccato a Chiara Biasi, essere accusata di poca sensibilità.

L’influencer, che già in passato, a causa di uno scherzo delle Iene, è stata bersagliata dal web per essersi lasciata andare ad una frase infelice circa gli scarsi compensi per i quali lei non si sarebbe mai impegnata a lavorare, ora è di nuovo al centro di una bufera mediatica. In particolare, la Biasi, in una conversazione con un suo amico, trovandosi in un clima confidenziale, si è lasciata sfuggire una frase infelice sul Coronavirus, affermando che purtroppo, nessuno che le sta sul ca**o è ancora morto. Fiumi di critiche per il volto noto di Instagram che per prima ha pubblicato sul suo profilo, la prova di questa superficialità. Infatti, è stata proprio Chiara Biasi, l’artefice della diffusione di questa gaffe, dal momento che è stata lei a pubblicare gli screen di questa conversazione.

Leggi anche:

Attrice offende la De Lellis: “Nana oscena, Damante c’ha provato con me”

Inutile dire che la maggior parte del web non ha sopportato la leggerezza con la quale la Biasi si è pronunciata riguardo una faccenda così delicata e non importa che lei abbia deciso di lasciarsi andare nell’intimità di una conversazione privata, chi ha un grande seguito, ha l’obbligo, secondo i più, di diventare un esempio positivo per coloro dai quali è seguito.

Gina D’Antonio