Belen Rodriguez chiede scusa su Instagram: “Non so ancora l’italiano!”

Belen Rodriguez su Instagram ha dimostrato che, pur essnedo in Italia da oltre 10 anni non ha mai imparato a scrivere correttamente nella nostra lingua. Una figuraccia a cui la showgirl ha cercato di rimediare.

Tutto è nato a causa di una serie di stories in cui Belen raccontava cosa aveva deciso di cucinare per cena. La showgirl era alle prese con i fornelli mentre cercava, contemporaneamente, di postare delle storie in diretta per condividere le sue imprese culinarie con i suoi moltissimi follower.

Complice (forse) anche la fretta, Belen non ne ha letteralmente azzeccata una, venendo bocciata all’unanimità all’esame di grammatica italiana.

Costretta dall’evidenza a chiedere scusa, ha giurato che imparerà a scrivere, ha dato la colpa a qualcun altro e infine si è lanciata in una challenge che (si spera) i suoi follower saranno in grado di vincere a mani basse.

Belen Rodriguez si scusa con gli italiani (e con l’italiano)

Con quante M si scrive “pomodorini”? Non con due, come ha scritto l’argentina. E si scrive “meta” o “metà” quando si vuole indicare qualcosa diviso in due parti uguali?

Per quanto possano sembrare domande banali anche per un bambino di quinta elementare, la risposta non è stata affatto semplice da dare per la povera Belen, che su Isntagram si è trovata sommersa di commenti velenosissimi a causa delle sue evidenti difficoltà con la lingua italiana.

A voler spezzare una lancia nei confronti della showgirl, che almeno ci ha messo della buona volontà, c’è da dire che forse a furia di ascoltare l’accento napoletano di Stefano De Martino si è convinta che “pomodoro” si scriva con le stesse M di “pummarola”.

Il problema di fondo, almeno stando a quanto ha spiegato la stessa Belen in alcune storie di Instagram successive, è che in Spagnolo non ci sono doppie e, per questo, non ha ancora imparato a posizionarle correttamente nelle parole italiane scritte.

Dopo essere stata bersagliata da tantissime critiche, comunque, Belen ha tentato di togliersi un po’ di colpa dalle spalle affermando che, se non ha mai dovuto impegnarsi davvero a imparare l’italiano scritto è perché ormai il T9, sempre attivo quando si scrive dagli smartphone, l’ha sempre aiutata moltissimo.

Purtroppo per Belen, però, nelle storie di Instagram il correttore automatico non è attivo e, pertanto, non ha potuto evitare tutti i clamorosi strafalcioni della modella la quale, però, si è proprio “sentita ferita nell’orgoglio” come ha dichiarato lei stessa.

Per questo motivo, e forse per farsi perdonare, ha annunciato che presto andrà a prendere lezioni di dizione per imparare a pronunciare correttamente (e di conseguenza a scrivere correttamente) le parole italiane, soprattutto quelle con le famigerate doppie consonanti.

Per una volta gli haters di Instagram hanno ottenuto un risultato positivo, ma soltanto perché Belen è stata in grado di prendere le critiche con ironia e capire che era venuto il momento di migliorarsi.

Purtroppo non tutte le donne presenti su Instagram sono mature e forti come Belen e, quando l'odio corre sulla rete, spesso peggiora terribilmente la vita di chi lo riceve.

