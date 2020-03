Scopri il rimedio naturale più efficace per uccidere i batteri

Scopri questo rimedio ancestrale molto efficace utilizzato ancor prima della scoperta degli antibiotici per aiutare il corpo a debellare i batteri.

La scoperta degli antibiotici ha rappresentato un’ innovazione epocale in ambito sanitario ed un valido supporto che ha permesso di sconfiggere batteri causa di moltissime malattie anche mortali. Per contro, l’abuso dell’utilizzo degli antibiotici nel corso degli anni ha reso i batteri più resistenti agli antibiotici. I batteri sono in grado di migliorare il loro sistema di difesa e quindi sono sempre più difficili da trattare, da qui la necessità di reinventare costantemente nuovi antibiotici.

Negli ultimi anni i riflettori si stanno spostando nuovamente sui rimedi naturali per permettere al corpo di autodifendersi. Scopri quali sono gli antibiotici naturali più efficaci.

Abuso e resistenza agli antibiotici

Combattere la resistenza agli antibiotici chimici è molto importante per la salute del nostro corpo, per farlo bisognerebbe innanzitutto prendere gli antibiotici solo quando è strettamente necessario.

Considera che la maggior parte delle cause dell’influenza e dei suoi sintomi, come tosse, raffreddore e mal di gola sono di natura virale.E quando è un virus la causa del malessere gli antibiotici non vanno presi ma si dovrà lavorare contro l’infiammazione e lasciare che il proprio corpo provi a combattere l’infezione da solo.

In questa fase possiamo aiutare il nostro corpo migliorando la nostra dieta, prediligendo più verdura, frutta, noci, semi e altri alimenti a base vegetale. Inoltre possiamo incorporare nella nostra dieta gli antibiotici naturali .

L’importanza degli antibiotici naturali



Prima dell’avvento degli antibiotici per curarsi le persone si affidavano alla natura e ai rimedi naturali. In natura esistono moltissime sostanze che vantano proprietà antibatteriche.

Dopo la scoperta degli antibiotici i rimedi naturali sono stati gradualmente messi da parte. Sebbene i rimedi naturali richiedano più tempo per trattare le diverse patologie, a lungo termine dimostrano di essere molto efficaci e meno dannosi per la salute generale.

A causa della resistenza agli antibiotici dei superbatteri, l’interesse per i rimedi naturali si è risvegliato ed è in costante crescita tanto che molte aziende farmaceutiche producono gamme di prodotti a base di ingredienti naturali.

Ecco le ricette di antibiotici naturali ancestrali per debellare i batteri.

3 Ricette di antibiotici naturali

Se vuoi annientare i batteri cattivi nel tuo corpo e l’infezione che provocano, puoi avvalerti di diversi rimedi naturali.

Gli antibiotici naturali sono eccellenti contro batteri come salmonella, E. Coli, H. Pylori, tonsillite e infezioni batteriche dell’orecchio. Tra gli antibiotici naturali più potenti troviamo: miele di Manuka, aglio, cipolla, rafano, curcuma, zenzero, olio di origano, pepe di cayenna e aceto di mele.

Ecco 3 ricette naturali che combinano tutti questi alimenti antibatterici e antifungini per migliorare la salute generale del tuo corpo e uccidere i batteri cattivi in esso presenti.

Vinaigrette per le tue insalate



Di cosa hai bisogno:

¼ di tazza d’acqua

¾ tazza di olio d’oliva

¼ di tazza di aceto di mele

1 cucchiaio di origano secco

1 cucchiaio di sale marino

2 cucchiai di miele

½ tazza di lamponi

Preparazione:

Mescola gli ingredienti in un frullatore, quindi usa la vinaigrette ogni giorno per le tue insalate. Oltre al suo sapore aspro, previene la comparsa di alcune malattie, in particolare eliminando i batteri cattivi.

Miele e aglio

Di cosa hai bisogno:

¾ barattolo di miele

rosmarino

1 testa d’aglio

Preparazione:

Sbucciare l’aglio e schiacciarlo. Riporlo in un barattolo con miele e un rametto di rosmarino. Chiudere il barattolo con un coperchio e lasciare riposare il tutto per 3-5 giorni. Puoi assumere uno o due cucchiaini di questo composto al giorno per debellare le infezioni batteriche.

Latte alla curcuma

Di cosa hai bisogno:

½ tazza di acqua

¼ di tazza di curcuma in polvere

Un pizzico di sale e pepe di Cayenna

2 cucchiai di semi di canapa

1 cucchiaio di miele

1 cucchiaio di olio di cocco

4 cucchiai di succo di lime

Latte caldo (preferibilmente latte di capra o latte di mandorle)

Preparazione:

Metti in una terrina la curcuma, il sale e il pepe di Cayenna, l’acqua e mescola fino ad ottenere una pasta liscia. ggiungi i semi di canapa con una tazza di acqua e tutti gli altri ingredienti. Infine, aggiungi una grande tazza di latte caldo. Consuma questa bevanda non appena hai un’infezione batterica fino a quando la tua salute non migliora.

Fonte: integratorimigliori.com, SantèMagazine.

Chiedere sempre il parere del proprio medico curante in caso di dubbi, patologie o terapie in corso.