Ricette di Pasqua | la Scarcedda ciambella pasquale -VIDEO

La Scarcedda, una ciambella pasquale tipica del sud d’Italia. Un dolce perfetto da servire o regalare in occasione della Pasqua semplice da realizzare. Protagoniste assolute, le uova.

La Pasqua porta con se anche tantissime tradizioni gastronomiche, dai dolci ai secondi piatti. Ecco la ricetta della Scarcedda, la tipica ciambella pasquale preparata nelle regioni del sud d’Italia. Una pasta fragrante e le tipiche uova di gallina inserite nell’impasto come simbolo di rinascita, il significato profondo della festività pasquale.

Scopriamo come preparare questo dolce tipico pasquale che si potrà confezionare e donare alle persone che amiamo.

Come preparare la Scarcedda pasquale | il video tutorial

Per preparare la Scarcedda pasquale, avrete bisogno di:

Per l’impasto

500 grammi di farina bianca ’00’

90 grammi di zucchero

scorza grattugiata di limone biologico

100 ml. di olio di oliva o olio di semi di mais

40 grammi di tuorli

170 ml. di latte

8 grammi di lievito per dolci

sale quanto basta

Per decorare

120 grammi di uova

20 grammi di granella di zucchero

Per pennellare

60 grammi di uova

Per prima cosa si dovrà setacciare la farina e metterla in una ciotola assieme al lievito, lo zucchero ed il sale. Aggiungervi la scorza grattugiata del limone. Aprire le uova e separare i bianchi dai tuorli. I tuorli si aggiungeranno all’impasto delle polveri e i bianchi si lasceranno in una ciotola.

Aggiungere alla miscela della farina, i tuorli, l’olio e il latte e miscelare tutto con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo. Avvolgere il panetto in una pellicola e lasciar riposare l’impasto per circa 30 minuti.

Trascorsi i 30 minuti riprendere l’impasto e dividerlo in 3 parti uguali e una più piccola. Lavorare i tre pezzi più grandi con le mani per ottenere tre cordoncini e intrecciarli fra loro ottenendo una ciambella. Adagiare due uova crude su due lati della ciambella. Con l’impasro più piccolo fare due trecce piccole e posarle sulle uova.

Cuocere la Scarcedda in forno pre riscaldato a 210°C per circa 30 minuti, lasciare raffreddare e servire.

