Scopri con noi le previsioni meteo di domani, un prospetto completo di temperature, piogge e affini per ogni zona della Penisola.

Le previsioni meteo ci aiutano ad organizzarci al meglio per la giornata che verrà.

Per non farci cogliere impreparate dalla pioggia, dal vento o dal freddo consultiamo allora un prospetto dettagliato che ci saprà svelare le zone in cui il sole avrà la meglio e quelle in cui invece il maltempo riuscirà a prevalere.

Previsioni meteo domani, giovedì 5 marzo

Previsioni meteo domani, giovedì 5 marzo

Una situazione alquanto variegata sembra attendere noi italiani per la giornata di domani.

Qua e là nubi e piogge si alternano a ore di sole, con l’unica costante di temperature un po’ ovunque in rialzo, tranne in una particolare zona della Penisola. Quale? Scopriamolo insieme consultando le previsioni meteo di domani, giovedì 5 marzo.

Intanto pare che almeno su un clima tollerabile possiamo fare affidamento… quasi ovunque! Scopriamo nel dettaglio le zone più miti e quelle più rigide ma non solo.

Nord

Peggiora lentamente il meteo del settentrione e a partire dal Nordovest si potranno notare fenomeni che si estenderanno poi al Nordest lungo le ore della sera. Scende poi la neve sulle Alpi a partire dai 700-1000 metri di altitudine. Le temperature si registrano in calo, con massime comprese tra gli 8 e i 13 gradi.

Centro

L’inizio della giornata ci rassicura, presentando condizioni meteo discrete e tempo asciutto. Tutto però cambierà in poche ore, con il palesarsi di una tendenza al peggioramento tra Toscana e Umbria lungo le ore del pomeriggio e della sera. Le temperature si presentano in rialzo, con massime che oscilleranno tra i 12 e i 17 gradi.

Sud

Variabile e variegato il meteo delle regioni meridionali con addensamenti, anche compatti, tra Calabria tirrenica e Messinese, alternate ad ampie schiarite altrove con qualche nuvola di passaggio. Le temperature appaiono in rialzo, con massime comprese tra i 13 e i 19 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com