Maternità | Le merende sane per i bambini da portare a scuola

Maternità | Le merende per i bambini da portare a scuola: gli alimenti corretti e quelli da evitare, Tante idee e ricette sfiziose e sane

Sempre più spesso lo spuntino di metà mattina per i bambini viene sottovalutato dai genitori. Un po’ per mancanza di tempo, un po’ perché non viene percepito come importante, lo spuntino negli zainetti dei nostri figli è composto da merendine commerciali e schifezze varie. Niente di più sbagliato! Gli alimenti per la merenda mattutina e pomeridiana sono fondamentali per il corretto sviluppo fisico del bimbo ed è per questo che bisogna prestare molta attenzione a ciò che si mette nello zaino dei più piccoli. Lo spuntino che si fa a scuola un paio d’ore prima del pranzo non serve solo a rilassarsi fra una materia e l’altra e a socializzare con i compagni, ma anche a fornire al bambino la giusta energia che gli serve per arrivare fino a pranzo senza cali di zucchero. Se lo spuntino è appropriato, il bambino non avvertirà la fame nelle ultime ore della mattina e riuscirà a concentrarsi meglio sulla lezione, perché non appesantito, ma aiutato da uno spuntino nutriente e leggero. Lo spuntino ideale deve infatti fornire energia senza però apportare troppe calorie, che causerebbero sonnolenza e comprometterebbero le performance cognitive del bambino. Quindi, cosa prediligere e cosa evitare di far mangiare ai nostri bambini? Di seguito una serie di consigli sulla merenda ideale con piccole e veloci ricette perfette per la scuola

Lo spuntino a scuola | Cosa evitare di mangiare

Per scegliere la merenda perfetta adatta a piccoli e grandi basta ricordare tre semplici regole: personalizzarla in base allo stile di vita, variarla ogni giorno e soprattutto non saltarla mai: ecco qualche consiglio per uno spuntino sano e nutriente. Gli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio, aiutano a combattere l’Obesità infantile, permettono di arrivare meno affamati all’ora del pranzo e della cena e stimolano un maggior consumo energetico. E’ importante che i bambini facciano sempre la prima colazione. In caso di rifiuto, è un comportamento errato dal punto di vista nutrizionale inserire una merenda extra-size nello zaino nel tentativo di compensare il digiuno della mattina. Sono, dunque, da evitare panini super-imbottiti, spuntini golosi, merende giganti o qualsiasi alimento che rappresenti un eccesso. Tutto ciò che va ben oltre lo spuntino, infatti, impegna la digestione degli alunni con conseguenze significative sulle prestazioni scolastiche e per l’eccessivo apporto calorico.

Via libera, invece, a frutta, yogurt, pizzette e, con moderazione, anche alle merendine confezionate purché rigorosamente biologiche. Ricordiamoci però che lo spuntino non deve superare il 5-10% delle calorie assunte durante l’intera giornata e che scegliere ogni giorno una merenda diversa favorisce stili alimentari corretti ed equilibrati. Considerato dunque che la merenda di metà mattina dev’essere nutriente, ma allo stesso tempo, leggera e ipocalorica, vanno evitate le merendine confezionate, perché povere di principi veramente nutritivi e ricche di conservanti, zuccheri e additivi. Si tratta di sostanze che non favoriscono affatto concentrazione e attenzione, perché aumentano velocemente l’insulina, per poi abbassarla altrettanto bruscamente (con conseguente calo di energie e di attenzione). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non vanno bene nemmeno i succhi di frutta confezionati perché, al pari delle merendine, non hanno sostanze nutritive e abbondano invece di coloranti e zuccheri.

Da evitare anche focacce unte, sostanziosi pezzi di pizza, patatine, panini troppo farciti e in generale tutti gli alimenti ricchi di grassi che, oltre a far aumentare di peso, provocano sonnolenza (in quanto appesantiscono la digestione) e predispongono al diabete di tipo 2. Inoltre, con cibi così sostanziosi si rischia che il bambino arrivi in mensa per il pranzo senza fame e non consumi quindi i cibi sani proposti dal menù scolastico. Evitare troppi dolciumi, caramelle, snack ipercalorici e barrette glassate. Meglio evitare anche le patatine fritte. Oltre ad essere molto caloriche e ricche di sodio, che alla lunga favorisce l’ipertensione, le patatine sono dannose per la salute poiché contengono acrilamide, una sostanza cancerogena che si forma proprio nei processi di cottura degli amidi a temperature elevate (e che, considerato lo spessore delle patatine, praticamente coinvolge tutto il loro amido! Tanto per fare un confronto, in una crosta ben cotta del pane la concentrazione di acrilamide è 100 volte inferiore). Che scegliate un frutto o una merenda sana, la regola è quella di non saltare mai lo spuntino di metà mattina o quello pomeridiano.

Le merende sane per i bambini a scuola | Cosa portare?

Una delle domande quotidiane delle mamme è quella degli snack da portare a scuola per i bimbi. Tutte vorremmo che il loro spuntino mattutino fosse sano e goloso, nutriente e sfizioso ma senza appesantirli. Vorremmo evitare merendine ipercaloriche, zeppe di grassi saturi, coloranti e conservanti. Ma cosa portare? Tra la scuola, i compiti a casa, le attività sportive pomeridiane e le lezioni di canto o ballo, le giornate dei nostri bambini sono spesso molto impegnative. Per questo è fondamentale che i piccoli inizino la giornata nel modo giusto cercando di non trascurare colazione a casa e lo spuntino a scuola, fondamentali per fornire loro tutta l’energia di cui hanno bisogno. Fin dall’asilo dobbiamo cercare di variare la dieta dei nostri figli. Bisogna abituarli a mangiare cose diverse e a preferire la frutta.

La merenda confezionata è certamente più comoda, ma non è la scelta migliore da fare. Possiamo, quindi, iniziare la settimana con un dolce fatto in casa o con una merendina al cioccolato. Il giorno successivo però proponiamo al nostro bambino della frutta.

La frutta è infatti uno degli alimenti migliori per lo spuntino scolastico. Banane, mandarini, arance, albicocche, mele, pere, kiwi: ci si può sbizzarrire a seconda della stagione. La frutta è anche comoda da portare a scuola: lavatela a casa la mattina e mettetela in un barattolo o in una vaschetta, tagliata a pezzetti o intera a seconda di come è abituato il vostro bambino. In alternativa alla frutta fresca va benissimo anche uno yogurt, sempre alla frutta.

Stiamo sempre attenti al sale e allo zucchero nascosti: Anche nei cereali della colazione c’è del sale. I genitori devono imparare a leggere le etichette senza demonizzare alcun alimento. Perfetta anche la frutta secca, perché è un alimento molto sano, nutriente ed energetico. E non appesantisce.

Anche delle verdure tagliate a pezzetti (come le carote, ad esempio), costituiscono uno spuntino salutare ed equilibrato.

La merenda preparata in casa è meglio

Se si ha voglia e tempo una buona cosa è preparare a casa, con le proprie mani, la merenda da dare al bimbo per la scuola. Se, poi, vostro figlio non è amante della frutta a pezzi o dello yogurt e voi non sapete come fare per farlo mangiare in modo sano, ecco un consiglio: preparare a casa un favoloso panino al cioccolato o marmellata – per esempio – è una valida alternativa, sana, buona e genuina. Il modo più semplice per evitare il rischio di mangiare male a merenda è quello di giocare d’anticipo e attrezzarsi per invogliare i bambini, anche nell’ora dello spuntino, a scegliere un’alimentazione sana e nutriente come ad esempio le merende preparate in casa.

Gli alimenti preparati in casa sono perfetti per una buona merenda di metà mattina: pane fatto in casa (ideale quello con la farina integrale), torte e dolcetti semplici, ma nutrienti e gustosi, magari preparati con un po’ di frutta secca. Il tempo è sempre tiranno, però con un po’ di organizzazione potete certamente farcela a preparare dei dolci per i vostri figli. Sbizzarritevi con la fantasia e perché no, coinvolgete anche i bambini nella preparazione delle torte.

Crostate con la marmellata, soffici torte margherita, torte con noci e carote, Muffin al cioccolato, nocciole e crema, biscottini vari ecc. I vostri bambini si divertiranno e in più gusteranno delle merende invitanti e salutari. Nutrire i bambini in maniera sana non significa escludere completamente i dolci dalla loro alimentazione. L’importante è ridurre al minimo il consumo di merendine confezionate e sostituirle con un dolce preparato in casa con ingredienti genuini e senza conservanti. Se vi piacciono i dolci è possibile sostituire una fetta di torta ad un po’ di pane con marmellata o miele.

È importante preparare lo spuntino in casa, magari da quello che avanza della colazione, non comprate snack preconfezionati. Una cosa importante da considerare è l’attività che si fa dopo lo snack, non fate consumare lo spuntino pomeridiano ai vostri figli seduti davanti alla tv, anzi dopo aver mangiato la merenda quotidiana invitateli a tornate a giocare, insomma le energie vanno spese!

Le merende ideali per i bambini | Consigli e ricette

La merenda più classica in assoluto, che piace a grandi e piccini? il panino imbottito. Per una merenda sana e nutriente, provate a camuffare la lattuga con il formaggio o il tipo di affettato che il bimbo preferisce. Se poi avete un po’ di tempo a disposizione, ecco la ricetta per preparare il pane.Un menù completo e tutto quello che devi sapere sui suoi usi.

Ciambellone integrale con gocce di cioccolato | Ricetta

Un ottimo spuntino da portare a scuola è un bel pezzo di ciambellone integrale con gocce di cioccolato. Ideale per i bambini golosi e perfetto nei suoi nutrienti. La ricetta è semplice da preparare a casa e, ideale anche come colazione per grandi e piccoli, da inzuppare nel latte o in una tazza di tè caldo. Ecco di seguito gli ingredienti e il procedimento:

Ingredienti

175 gr di farina di farro integrale

75 gr di zucchero di canna grezzo integrale

50 gr di amido

2 gr di bicarbonato

1 bustina di lievito per dolci

1 vasetto di yogurt di soia

1 bicchiere di latte vegetale (di riso germogliato, o altro)

40 gr di cioccolato extrafondente (min 80 per cento di cacao) in gocce o pezzettini

1 punta di curcuma

2 gr di vaniglia in polvere

3 cucchiai di acqua bollente

Procedimento

Lavorate con la frusta lo yogurt di soia e la curcuma. Aggiungete l’acqua bollente, ed infine il Latte vegetale.

Unite alla farina un po’ alla volta lo zucchero, la vaniglia, l’amido, il lievito ed impastate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Versate l’impasto in una tortiera di 20 cm di diametro, ed infine sopra aggiungetele le gocce di cioccolato infarinate a guarnire

cuocete nel forno preriscaldato (statico) a 180° per 35/40 minuti.

Focaccine soffici al rosmarino | La merenda salata

Un’alternativa al classico panino imbottito o alle pizzette comprate sono le focaccine fatte in casa. Una ricetta leggera, veloce e ideale da portare a scuola come spuntino di metà mattina. Per coloro che sono amanti del salato ma anche per i più golosi, poiché possono essere ripiene con marmellata o con una crema spalmabile alle nocciole. Scopriamo gli ingredienti e il procedimento:

Ingredienti (per 8 focaccine)

125 ml acqua tiepida

125 ml latte tiepido

10 g lievito di birra fresco

1 cucchiaio zucchero

1 /2 cucchiaio sale

50 g olio extravergine di oliva

400 g farina tipo “00”

Procedimento

In una ciotola uniamo il latte e l’acqua tiepidi, sbricioliamo il lievito di birra, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo bene con un cucchiaio per far sciogliere.

Aggiungiamo l’olio e iniziamo ad incorporare la farina mescolando con le mani, dopo averne aggiunta circa la metà mettiamo anche il sale, poi continuiamo con la farina, sempre mescolando.

Quando l’impasto diventa più sodo lo portiamo sul piano di lavoro e continuiamo ad impastare con le mani aggiungendo farina. Lavoriamo energicamente per diversi minuti! L’impasto dovrà risultare liscio, omogeneo ed elastico.

Formiamo una palla che lasciamo sul piano di lavoro coprendola con pellicola e con un panno.

Dopo circa 40 minuti con l’aiuto di un matterello stendiamo una sfoglia dello spessore di 1/2 cm circa. Con un coppapasta di 12 cm di diametro formiamo dei dischi. Con questa dose ne dovrebbero venire 8.

Se non abbiamo il coppapasta usiamo una coppetta o un pentolino dello stesso diametro. Naturalmente le focaccine soffici si possono fare anche più piccole, ad esempio per un buffet.

Mettiamo i dischi di pasta su una teglia rivestita di carta forno, copriamo con pellicola e facciamo lievitare fino a che raddoppiano di volume. Ci vorrà circa un’ora, un’ora e mezza.

Quando sono lievitati togliamo la pellicola e con le dita facciamo delle pressioni a formare le caratteristiche fossette, cinque sei per ogni focaccina, oppure bucherelliamo con una forchetta.

Diamo una spolverata di sale fino e cuociamo in forno statico già caldo a 180° per 20-25 minuti o in forno ventilato a 170° per lo stesso tempo, fino a quando le focaccine soffici non saranno dorate in superficie.

Sforniamo le focaccine soffici, e mentre sono ancora calde con un pennellino e un po’ di acqua bagniamo la superficie per renderle ancora più soffici ed eliminare la crosticina che si può formare in cottura.

Biscotti allo yogurt | La ricetta dolce

Un’altra valida alternativa sono i biscotti allo yogurt. Ideali sia per un gustoso spuntino da portare a scuola, sia per la prima colazione. Perfetti per i bambini ma anche per i grandi di casa. La preparazione richiede tempi brevi. Una ricetta semplice dal gusto squisito e delicato. Usiamo uno yogurt greco ma, in alternativa va bene anche lo yogurt classico bianco, purché abbastanza denso e al posto del burro potete utilizzare l’olio di semi nella misura dell’80% del peso del burro. Scopriamo la ricetta, gli ingredienti e il procedimento

Ingredienti (per 30 biscotti)

225 gr di farina 00

25 gr di maizena

100 gr di zucchero semolato

1 uovo

100 gr di yogurt greco o yogurt intero molto denso

40 gr di burro

1 pizzico di sale

zucchero di canna q.b.

1 baccello di vaniglia (i semi)

7 gr di lievito per dolci

Procedimento

In una ciotola mettete la farina, la maizena, il sale, il lievito, lo zucchero semolato e il burro a dadini. Aggiungete la vaniglia e lavorate bene il tutto con le dita per formare delle briciole di composto.

Poi aggiungete l’uovo sbattuto, lo yogurt e impastate bene il tutto. Dovrete ottenere un composto un po’ umido ma che non si attacchi alle mani.

Prelevate delle porzioni d'impasto e formateci delle palline dalla grandezza di una noce.

Quindi posizionatele su una teglia rivestita di carta forno ben distanziate le une dalle altre. Schiacciate leggermente la base e spolverate i biscotti con lo zucchero di canna.

Scaldate il forno a 160 °C e infornate i biscotti allo yogurt . Cuoceteli per 20 minuti fino a quando non saranno diventati belli dorati.

Fateli raffreddare bene prima di mangiarli.

Le merende che danno la carica ai bimbi

Uno degli esempi classici da tenere in considerazione per una buona merenda sono gli snack che contengono cereali: una fetta di pane, biscotti o barrette ai cereali pratiche e leggere. Altri esempi sono:

Uno snack che contenga latte o derivati : un bicchiere di latte, uno yogurt magro o alla frutta, un po’ di formaggio con pane.

: un bicchiere di latte, uno yogurt magro o alla frutta, un po’ di formaggio con pane. Frutta a volontà: può essere consumata sia frullata, sia in pezzi, sia in succhi. L’importante è consumarla poiché la frutta si assimila meglio durante uno spuntino piuttosto che a fine pasto

Le calorie di una merenda dipendono dall’età del ragazzo o del bambino. Se si tratta di un bambino ancora piccolo (dai 4 ai 9 anni) allora la merenda deve fornire quasi 300 kcal, si va a 350 kcal se il bambino sta nella fascia di età dai 10 ai 12 anni e a 400 kcal se a consumare la merenda è un adolescente.

Se vi piacciono i dolci è possibile sostituire una fetta di torta ad un po’ di pane con marmellata o miele. È importante preparare lo spuntino in casa, magari da quello che avanza della colazione.

Le regole per una sana alimentazione

I bambini e i giovani in genere, dal punto di vista alimentare devono essere decisamente educati. È bene quindi prendersi cura di loro partendo da quello che mangiano. In primo luogo pensiamo a qualche regola per godersi il cibo e per non strafare.

Fare una ricca colazione. Il primo pasto del giorno è uno dei più importanti, meglio abbondare e fare una colazione variegata.

Variare più che mai. Non mangiare sempre le solite cose ma stabilire di mangiare cibi diversi ogni giorno è un ottimo metodo per mantenersi in salute ma soprattutto per non annoiarsi a tavola.

La frutta e la verdura possono andare bene anche per uno spuntino. I nutrizionisti infatti sono concordi nell’affermare che frutta e verdura hanno effetti benefici anche fuori dal pasto, soprattutto la frutta, se mangiata non a fine pasto ma come alimento a se stante nutre di più il corpo e permette al nostro fisico di assimilare meglio vitamine e sali minerali. Meglio non fidarsi delle cose preconfezionate, abbiate la fantasia di inventare nuovi piatti.

Evitate gli eccessi di grasso, specie se a merenda. Infatti questo momento deve essere uno spuntino per nutrire il fisico non per appesantirlo con grassi inutili.

Fate un decalogo della merenda o una lista con le vostre merende preferite, includendo anche frutta e verdura. Se al posto dello spuntino leggero il bambino insiste per avere altri cibi, sono necessari mediazione e buon esempio. Episodicamente, infatti, possono essere proposte merende più sostanziose, ma ciò comporta una maggiore attenzione ai menù di pranzo e cena che dovranno essere più contenuti. In linea di massima, per i bambini più piccoli sono fondamentali le indicazioni della mamma che potrebbe indirizzare le scelte alimentari del figlio, assicurando varietà e corretta quantità.

Nella dieta l’acqua non deve mai mancare. A qualsiasi età è uno degli elementi principali, bevetene tanta, da 1,5 a circa 2 litri al giorno, specie se fate attività fisica.

Per non lasciare brutte tracce dei vostri spuntini, lavatevi accuratamente i denti anche dopo la merenda e non solo dopo colazione, pranzo o cena. Altrimenti i piacevoli spuntini possono diventare spiacevoli carie.

Oltre all’alimentazione il fisico ha bisogno anche di muoversi ogni giorno. Fate attività fisica costante almeno 2-3 volte la settimana. Non esiste una regola precisa sull’ora esatta per poter consumare la merenda di metà mattina o metà pomeriggio.

A che ora fare la merenda?

Vi sono alcuni bimbi che preferiscono fare lo spuntino nel primo pomeriggio e chi, invece, nel tardo pomeriggio. La regola è comunque quella di farlo, un’abitudine sana ed equilibrata che aiuta l’organismo, non solo del bimbo, ma di chiunque, a sentirsi sempre in forma. Infatti, alcuni studiosi ritengono che non si debbano fare 3 pasti, come siamo abituati a fare (colazione, pranzo, cena) ma, bensì 5, inglobando ai 3 principali anche le due merende di metà giornata. Se si mangia infatti anche a metà mattina e a metà pomeriggio si riduce di molto la quantità di cibo che si ingerisce durante la giornata nei pasti principali.

Questo è un bene in quanto le energie sono meglio distribuite durante la giornata. Invece quindi di mangiare tantissimo a pranzo e a cena meglio mangiare qualcosina anche durante la giornata, a patto che gli spuntini siano salutari e non appesantiscano per dare ai bambini, agli adolescenti, ma anche agli adulti i giusti nutrienti da consumare durante la giornata.