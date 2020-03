Labbra 2020 | tutte le tendenze makeup e come averle perfette

Labbra, tutte le tendenze makeup per la primavera estate 2020 e i consigli per averle sempre perfette.

La bella stagione sta finalmente per arrivare e con lei la voglia di vestirsi di colori, indossare capi leggeri e riguardare assolutamente qualche accessorio makeup come il rossetto che quest’anno sarà protagonista delle giornate passate all’aperto.

Le labbra si vestiranno di colore, saranno avvolte in texture morbide e luminose e soprattutto dovranno essere perfettamente idratate, per sfoggiare un nude look glossy e meraviglioso. Scopriamo tutte le tendenze per i rossetti 2020 e i consigli per avere sempre labbra perfette.

Makeup labbra 2020 | i trend più glam e i consigli per averle sempre perfette

I rossetti che vestiranno le nostre labbra in questa nuova stagione saranno colorati, avvolgenti, frizzanti e super idratanti. Per tutte le amanti delle ‘matte lips’ è arrivato il momento di riporre l’amata tinta labbra color biscotto ed acquistare uno dei tanti rossetti shiny, in perfetta linea con i trend più glam.

Le labbra infatti diventano protagoniste ed il sorriso si accenderà con tinte come il rosa, il magenta, il ciliegia o il corallo. La novità assoluta starà in un cambiamento di rotta per quanto riguarda le textures che saranno liquide e dal finish laccato. Via libera al balsamo labbra colorato che ritrova nuova freschezza, per un look sofisticato ma minimal da sfoggiare tutti i giorni.

Le labbra nude, saranno sempre al centro dell’attenzione ma saranno glossate e con prodotti che regalano un pieno di emollienti per renderle vellutare e idratate. Labbra lucide però, non vuol dire necessariamente dover rimettere il rossetto più volte al giorno, perché le nuove formulazione assicurano la lunga durata anche in tutta la loro brillantezza.

Ma come avere delle labbra sempre perfette? Senza dubbio il nostro alleato principale dovrà essere un buon burro labbra, dalla formulazione naturale che non contenga petrolati, oli minerali e siliconi. Per eliminare pellicine e avere sempre delle labbra lisce e vellutate, perfetto lo scrub casalingo a base di zucchero e miele che passato sulle labbra per circa due minuti, le renderà turgide e prive di imperfezioni. Una maschera idratante per le labbra sarà un ‘must’ al quale non rinunciare, se ne possono trovare facilmente in commercio.

Il segreto per un sorriso perfetto? Scegliere dei rossetti dal sottotono blu, che renderanno i vostri denti ancor più bianchi.

