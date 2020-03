Involtini di bietola al forno sono un contorno, che si prepara facilmente e con pochi ingredienti, perfetti da servire a cena.

Gli involtini di bietola sono un contorno molto semplice da realizzare, si preparano in pochissimo tempo e con pochi ingredienti.

Le bietole, sono un ortaggio a foglia verde, disponibile tutto l’anno, molto versatile, si presta alla preparazione di diversi piatti, inoltre sono ricchi in acqua, sali minerali e vitamine.

Per la preparazione di questa ricetta, è opportuno, scegliere quelle con foglia verde, non ingiallita, macchiata o con rotture, quando le bietole non sono fresche, il gambo perde il caratteristico colore bianco e le foglie appaiono appassite. Quindi fate attenzione all’acquisto, inoltre, si devono consumare subito al massimo dopo 3 giorni dall’acquisto, ma devono essere conservate in frigo, nella parte più bassa. Scopriamo come preparare questo contorno.

Involtini di bietola al forno

Gli involtini di bietola, sono un contorno sfizioso, che si preparano in pochissimo tempo, hanno una farcitura gustosa e delicata. E’ un piatto perfetto da servire a cena, si accompagna a qualsiasi piatto, anche se si può definire un piatto completo, visto la farcitura con formaggio e prosciutto cotto.

Vediamo come realizzare seguendo la ricetta.

Ingredienti per 8 involtini

3 cespi di bietola fresca dalla foglia grande e verde

4 fette di prosciutto cotto tagliato a metà

200 g di duetto

olio extra vergine di oliva q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a pulire le bietole, dovete eliminare la costa dalle foglie, lavatele sotto acqua corrente.

Riscaldate una pentola con abbondante acqua salata, versate le bietole e lasciate cuocere per circa 2-3 minuti, poi le scolatele per bene e le adagiate delicatamente su un canovaccio di cotone inumidito.

Prendete 3 foglie di bietole, sovrapponetele e adagiate metà fettina di prosciutto cotto e una fettina di duetto, che lascia un retrogusto delizioso, avvolgete delicatamente, così da creare degli involtini.

Adagiateli in una pirofila e distribuite un filo di olio extra vergine di oliva, lasciate cuocere a 180 gradi per circa 10 minuti, se notate che durante la cottura si seccano un pò, potete coprire la superficie con foglio di carta forno.

Sfornate e servite caldi, potete anche prepararli il giorno prima, e li conservateli in frigorifero nel ripiano più freddo, devono essere ricoperti da un foglio di pellicola per alimenti e li cuocete al momento.