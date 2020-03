Il segreto dell’arricciatura per cucinare il Polpo morbidissimo: dalla scelta del polpo al metodo di cottura giusto, la tecnica dell’arricciatura che ancora non sai per un polpo extra morbido

Il Polpo è sempre un terno al lotto quando lo si deve cucinare. Si cucina per ore ma poi, alla fine il risultato è sempre un po’ “duretto”. Allora lì a pensare: “Ma dove ho sbagliato?” “Forse avrei dovuto cuocerlo ancora un po'” ecc. ecc. Ma le risposte rimangono sempre vaghe! Sarà per la prossima volta ma, la prossima volta si ripeteranno gli stessi errori. Perché? Molto probabilmente tutto inizia dalla scelta del polpo che, poi, andrete a cucinare. La prima regola per avere sul piatto un polpo morbidissimo risiede proprio lì, davanti a voi, sul bancone della pescheria: ed è la scelta che fate! Ebbene sì, scegliere il polpo è il primo passo da affrontare per ottenere una deliziosa ricetta con protagonista il polpo più succulento e morbido del mondo. Ma se non si sa come fare, gli errori saranno sempre gli stessi. Ecco perché, oggi, vi proponiamo il segreto, semplice, per cucinare un polpo da chef, morbido, saporito e da veri cuochi! Partiamo subito dalla base: come scegliere il polpo!

Come scegliere il Polpo in pescheria | I trucchi base

Per avere un polpo morbido la scelta in pescheria è la base primaria. Vi sono alcuni trucchetti che ogni donna deve assolutamente sapere prima di acquistare un polpo fresco. Sapreste riconoscere quello fresco? Forse molte di voi no, o hanno le idee un po’ confuse. Allora, facciamo chiarezza sulla questione: come scegliamo il re dei molluschi?

Il polpo è un gustoso mollusco povero di proteine, ricco di acqua e dal basso contenuto di grassi, quindi di calorie: un alimento ideale per chi segue diete ipocaloriche ed ottimo per chiunque ami nutrirsi in modo sano senza rinunciare al gusto e al piacere della tavola.

Provvisto di otto tentacoli, il polpo si differenzia in polpo verace, o di scoglio, che presenta due file di ventose su ogni tentacolo e polpo di sabbia che vive in mare aperto e di fila ne ha una sola. Il polpo verace è sicuramente più saporito.

Non tutti i polpi, quindi, sono uguali. Se infatti un buon polpo si rivela gustoso, sapido e morbido, quello scadente ha poco sapore e, soprattutto, carne tenace e gommosa.

Il primo difetto è da imputarsi alla provenienza, il secondo al modo in cui è trattato prima della vendita e, a casa, prima della cottura. L’insidia numero uno rappresenta la durezza e la gommosità: è un attimo infatti trasformare un mollusco prelibato in una “suola da scarpe”. Gli accorgimenti sono tanti, a cominciare dal freezer, spesso consigliato paradossalmente (e per svariati obiettivi) con il pesce fresco.

La provenienza del Polpo

Per cominciare, occorre controllare la zona di pesca che – ricordiamo – deve essere sempre indicata in etichetta. Il polpo nazionale è molto pregiato, pescato sulle coste del Tirreno come su quelle dell’Adriatico, dalla Liguria alla Puglia, dalla Toscana alla Sicilia.

Può arrivare sui banchi ancora vivo, in questo caso se sfiorate un tentacolo noterete come le ventose si ritraggano di scatto. PS: ricordiamo che il polpo ha solo due fila di ventose lungo i tentacoli, NO tre!!!

Il polpo di giornata, inoltre, ha un colore molto chiaro, quasi bianco panna (specie sotto la testa), che diventa via via rosa, più scuro e grigio man mano che il mollusco “invecchia”.

Fuori dall’Italia, il migliore polpo arriva dal Marocco, sia dalle coste che affacciano sul Mare Nostrum che da quelle atlantiche. I pescatori in queste zone hanno quote che devono rispettare e questo influisce sulla conservazione della specie e sulla qualità, che è eccellente: dal Marocco arriva in assoluto il miglior polpo congelato, che viene decongelato nel punto vendita. Ricordiamo che il polpo decongelato va consumato entro le 24 ore dall’acquisto.

Il segreto per cucinare un polpo morbidissimo | L’arricciatura

Questo “segreto” è antico è molto usato da i pescatori pugliesi. Poco noto alla maggior parte delle persone ma ora spieghiamo cos’è l’arricciatura tradizionale, un modo per rendere il polpo morbidissimo una volta cotto. Questa è la prima fase che dovete adottare prima della cottura definitiva del polpo. Ecco come procedere:

Una volta scelto il polpo migliore, a casa prendete un cestello – tipo quello per la centrifuga dell’insalata – e adagiatevi dentro il polpo fresco con sale e ghiaccio. Poi, adagiate il cestello nell’acquaio e lasciatelo lì. Dopo poco (circa una decina di minuti) iniziate a smuoverlo con le dita, tipo “ninnandolo” per un quarto d’ora.

Il polpo a quel punto inizierà a fare la schiuma ed emetterà un acqua scura, quasi nera. Alla fine del trattamento, il polpo è pronto per essere cucinato.

Seconda fase | Come cucinare il Polpo morbidissimo

Una volta terminata la prima fase, quella dell’arricciatura tradizionale, il polpo è pronto per essere cucinato. Come fare? Uno dei metodi tradizionali napoletani recita: “Il polpo si cucina nell’acqua sua”. Cosa vuol dire? che bollendolo in tanta acqua, il polpo perderà il suo sapore.

La cosa migliore è, dunque, metterlo con appena un dito d’acqua in casseruola o addirittura in pentola a pressione. Coperto e portato sul fuoco, durante la cottura il polpo stesso emetterà un liquido abbondante, rosso e sapido che la chef utilizza, in piccole quantità, facendolo addensare per creare una salsa di accompagnamento.

La cottura del polpo dipende dal suo peso, quindi i polpi più piccoli cuociono in circa 25/30 minuti, mentre per i polpi più grandi occorrerà fino ad un’ora. Quindi, i tempi sono abbastanza lunghi, circa 40-50 minuti per un polpo da un chilo, che si riducono a una ventina di minuti in pentola a pressione. In tutti i casi il polpo è cotto a puntino quando uno stecchino, infilato all’attaccatura fra tentacoli e testa, entra facilmente.

Se desiderate un polpo davvero tenerissimo, una volta cotto, lasciatelo riposare nella sua acqua di cottura per un’altra mezz’ora, avendo cura di coprirlo con un coperchio. Se invece preferite una consistenza più compatta o desiderate usarlo per determinate preparazioni (ad esempio grigliato) toglietelo dall’acqua calda e fatelo raffreddare in una terrina.

Ricordate poi di non salarlo: in genere, è già sufficientemente saporito e in caso potrete regolare la sapidità in un secondo momento.

Tre ricette con il Polpo da provare subito

Ora che sapete, finalmente, come scegliere e cucinare il polpo, non vi resta che qualche piccola idea da mettere in pratica. Abbiamo pensato a 3 ricette con il polpo come protagonista (ovviamente) da provare subito. Dall’insalata di polpo fresca agli spaghetti con il polpo, finendo con un secondo piatto gustosissimo: il polpo in umido. Ora sì che potete sbizzarrirvi ai fornelli!

Insalata di Polpo e melanzane | La ricetta gustosa e light

Quella dell’insalata di polpo freddo e melanzane è una ricetta appetitosa e facile da preparare per una pietanza dall’intenso sapore mediterraneo, ideale come antipasto o secondo piatto. Provate a servire questo polpo in insalata accompagnato da friselle di orzo appena bagnate e condite da un filo d’olio buono. Un piatto davvero unico, leggero e gustosissimo!

Ingredienti

2 melanzane

1 kg di polpo

qualche pomodorino

2 cucchiai di capperi sotto sale

12 olive taggiasche

aglio

prezzemolo

peperoncino in polvere

basilico

olio extravergine di oliva

1 bicchiere d’aceto

sale

pepe

Procedimento

Per realizzare l’insalata di polpo e melanzane iniziate a lavare e asciugare le melanzane e quindi a tagliarle, in senso verticale, a fettine sottili. Scottatele per qualche minuto in una padella antiaderente e mettetele da parte su un piatto piano piuttosto largo.

In un’altra padella scaldate due cucchiai d’olio con uno spicchio d’aglio schiacciato e la polvere di peperoncino. Unite il prezzemolo tritato e l’aceto e portate a bollore mescolando spesso.

Spegnete il fuoco e versate il condimento sulle melanzane cercando di distribuirlo uniformemente. Lasciate marinare per due ore. Nel frattempo pulite il polpo, eliminando gli occhi, il “becco” e la vescichetta. Lavatelo con cura sotto l’acqua fredda corrente e cuocetelo in acqua a bollore leggermente salata. La cottura va fatta a recipiente coperto e a fuoco molto basso, per mezz’ora o fino a quando diventa tenero. Lasciatelo raffreddare nella sua acqua e poi scolatelo.

Spellatelo, tagliatelo a tocchetti e unitelo alle melanzane. Dissalate i capperi sotto l’acqua corrente e uniteli al polpo insieme alle olive a pezzetti. Cospargete con pepe fresco di mulinello e se necessario aggiungete un pizzico di sale. Tagliate anche i pomodorini in quattro e mondate le foglie di basilico.

Unite anche questi ultimi ingredienti, irrorate con un generoso giro d’olio e la vostra insalata di polpo freddo con melanzane è pronta da servire.

Spaghetti al ragù di Polpo | La ricetta perfetta

Gli spaghetti al ragù di polpo rappresentano un primo piatto di pesce molto saporito, adatto anche ad essere consumato come piatto unico, oppure come portata principale di un pranzo o una cena a base di pesce. Procuratevi un polpo freschissimo e utilizzatelo per realizzare un sugo al profumo di mare come questo che vi proponiamo. La morbidezza del polpo si sposa alla perfezione con la passata di pomodoro aromatizzata con il timo che si amalgamerà alla pasta fresca per rilasciare dei sapori unici. Ecco gli ingredienti

Ingredienti (per 4 persone)

Spaghetti 250 g

Sedano 40 g

Carote 40 g

Cipolle 40 g

Aglio 1 spicchio

Pomodorini ciliegino 200 g

Passata di pomodoro 300 g

Olio extravergine d’oliva 30 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Prezzemolo q.b.

Polpo 700 g

Alloro 2 foglie

Bacche di ginepro 4

Aglio 1 spicchio

Pepe rosa in grani 5 g

Sale fino q.b.

Procedimento

Per preparare gli spaghetti al ragù di polpo iniziate dalla preparazione del pesce, pulendolo e mettendo a scaldare un tegame con abbondante acqua salata. Individuate il becco del polpo e con un coltellino dalla lama affilata effettuate un’incisione intorno in modo tale da poterlo staccare scavando internamente.

Proseguite asportando gli occhi del pesce, incidendone la sacca. Quindi sciacquate bene il polpo sotto abbondante acqua fresca, avendo cura di strofinare con le mani tutta la pelle dell’animale, tentacoli compresi, per togliere la parte vischiosa

A questo punto l’acqua nel tegame sarà a bollore: mantenendo il polpo per la testa fate toccare ai tentacoli del pesce l’acqua bollente. Ripetete l’operazione per 4-5 volte: in questo modo i tentacoli si arricceranno e renderete l’estetica del piatto visibilmente più piacevole.

Poi immergete completamente il polpo; aggiungete all’acqua l’alloro, le bacche di ginepro, lo spicchio d’aglio leggermente schiacciato ed il pepe rosa e coprite con coperchio. Lasciate cuocere a fuoco minimo per 35-40 minuti. Potete però verificare a cottura quasi ultimata la consistenza e la cottura del polpo utilizzando uno stecchino o i rebbi di una forchetta. Quando sarà cotto scolatelo aiutandovi con una schiumarola.

Trasferitelo su un colino per scolare l’acqua in eccesso e farlo intiepidire. Adagiatelo su un tagliere e tagliatelo a metà per agevolare la preparazione. Tagliate la parte finale dei tentacoli per mantenere la forma arricciata che avete ottenuto e la restante parte tagliatela a pezzetti delle stesse dimensioni. Tenete il polpo così ottenuto da parte.

Proseguite con la preparazione degli altri ingredienti del ragù di polpo. Lavate bene i pomodorini e tagliateli i quattro spicchi che terrete da parte. Effettuate poi un trito finissimo di sedano, carote e cipolla, mondate l’aglio e dividetelo a metà. In un padella dal fondo antiaderente e dai bordi alti fate rosolare l’aglio con l’olio. Quando sarà dorato, eliminatelo.

Effettuate ora il soffritto, facendo rosolare anche sedano, carote e cipolla. Mescolate gli ingredienti per evitare che attacchino al fondo. Unite anche i tocchetti di polpo e fate rosolare anch’essi per 2-3 minuti a fuoco moderato. Abbiate cura di continuare a mescolarli per evitare che attacchino al fondo della padella. Poi unite i pomodorini.

Aggiungete anche la passata di pomodoro e lasciate cuocere così a fuoco molto dolce per 10-15 minuti. Nel frattempo lessate la pasta in un tegame con abbondante acqua salata. Trascorso il tempo necessario anche il ragù di polpo sarà pronto. Regolate di sale e pepe.

Scolate direttamente la pasta al dente nella padella con il condimento, amalgamando bene gli ingredienti per fare assorbire dalla pasta il sugo. Quindi impiattate i vostri spaghetti al sugo di polpo, decorando se vi piace con le parti arricciate dei tentacoli e del prezzemolo fresco!

Polpo in umido | La ricetta classica facile

Il polpo in umido si realizza pulendo accuratamente il polpo, aggiungendo olio, cipolla, aglio e erbe aromatiche. Un secondo piatto che, può essere anche un piatto unico. Perfetto per una cena o un pranzo. Scopriamo gli ingredienti

Ingredienti (dosi per 4 persone)

Polpo 1

Cipolla 1

Aglio 2 spicchi

Erbe aromatiche 1 mazzetto

Erba cipollina q.b.

Cognac 1 bicchiere

Vino bianco 1 bicchiere

Olio di oliva extravergine 3 cucchiai

Farina 1 cucchiaio

Concentrato di pomodori 1 cucchiaio

Pomodori 5-6

Sale q.b.

Pepe q.b.

Procedimento

Pulite perfettamente il polpo, poi lavatelo bene sotto l’acqua fredda corrente. Tuffatelo per 5 minuti in 1 litro d’acqua salata in ebollizione, quindi sgocciolatelo e tagliatelo a pezzi.

In una casseruola capiente fate scaldare l’olio extravergine d’oliva, unitevi la cipolla sbucciata e affettata finemente, l’aglio sbucciato e tritato, il mazzetto di erbe aromatiche e il polpo a pezzetti.

Lasciate colorire tutto per circa 5 minuti, poi bagnate con il Cognac e flambate. Quando la fiamma si sarà spenta, cospargete con un cucchiaio di farina, poi unite il concentrato di pomodoro e i pomodori tagliati a pezzi.

Irrorate con il vino bianco e mescolate bene, il polpo deve risultare ben coperto dal liquido. Se fosse necessario allungate il sugo, aggiungete ancora un po’ d’acqua calda. Salate, pepate e lasciate cuocere a fuoco basso per 35 minuti, fino a quando il polpo risulterà tenero.

A cottura ultimata, cospargete il polpo con un trito di erba cipollina fresca e servite immediatamente. Accompagnate il polpo in umido con dei crostini di pane se volete.

Ora che sapete “il segreto” per cucinare un polpo super morbido e avete a disposizione tre fantastiche ricette, non avete scuse a riguardo! Pronte, si cucina come dei veri chef