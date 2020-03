Paola Di Benedetto, nella casa del GF Vip 2020, stuzzica Paolo Ciavarro, in carena affettiva senza Clizia Incorvaia: “sai slacciare un reggiseno?”.

Senza i propri compagni, Paola Di Benedetto, Fernanda Lessa e Sara Soldati si sono ritrovate in cucina per parlare della biancheria intima che piace di più agli uomini. Alla conversazione tra donne ha assistito, involontoriamente, Paolo Ciavarro, intento a cucinare. Paola ne ha così approfittato per stuzzicarlo facendogli una domanda diretta.

Parlando di reggiseni, Paola Di Benedetto, a Fernanda e a Sara, ha confessato che, secondo lei, per un uomo, la più grande soddisfazione è riuscire a slacciare un reggiseno sopra la maglietta: “Lo vedi, magari ti stai baciando, e se riesce a slacciarlo il suo sguardo si accende”, commenta scatenando la reazione divertita delle compagne.

“E tu Paolo, sai slacciare un reggiseno sopra la maglietta?”, chiede poi a Ciavarro provocandolo. Sara e Fernanda attendono, divertite, la risposta di Paolo che, in casa con Clizia Incorvaia, ha dimostrato di essere molto passionale. “No, non sono capace”, ammette senza battere ciglio. La conversazione, poi, si sposta sull’appetito di Ciavarro che, senza la sua Clizia Incorvaia che nelle scorse ore ha svelato la sua vera età sui social, starebbe mangiando più del dovuto.

“Prima con Clizia bruciavi tante energie, ma se ora continui cosi diventi un vitellino”, dice ridendo l’ex madre natura di Ciao Darwin. Paolo risponde: “Sono in carenza affettiva”. Dopo due mesi di convivenza, dunque, tra gli inquilini della casa più famosa d’Italia, la confidenza permette anche di scambiarsi divertenti battute.