Enrico Papi ritorna con Sarabanda: l’annuncio – VIDEO

Enrico Papi ritorna, non su Mediaset, con la sua storica trasmissione Sarabanda

L’annuncio che tanti stavano aspettando è finalmente arrivato! Enrico Papi ritorna con Sarabanda!

A dare la notizia, in anteprima, è il portale web Tv Blog che informa del ritorno, previsto per il mese di maggio, del programma musicale più amato di sempre.

Sarabanda andrà in onda su Tv8 e non più su Italia 1. Il programma avrà un nome diverso, visto che i diritti della trasmissione sono ancora in possesso di Mediaset, e non sarà trasmesso tutti i giorni ma soltanto una volta a settimana e in prima serata.

Qualora dovesse confermarsi un successo, non si esclude che Enrico Papi con Sarabanda possa tornare poi con un’altra edizione.