La spirulina è un’alga ricchissima di proprietà benefiche che favorisce il benessere dell’organismo. Ecco perché dovresti assumerla ogni giorno.

La Spirulina è una particolare microalga di acqua dolce ricchissima di proprietà benefiche per il nostro corpo. Addirittura la NASA l’ha adottata come cibo per gli astronauti e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’ha definita uno degli alimenti più completi al mondo.

Un super food che contiene tantissime sostanze benefiche per il nostro organismo, un cibo con un profilo proteico e vitaminico completo e ricco anche di minerali utili per la nostra salute. Ma scopriamo perché e come dovresti assumere la Spirulina ogni giorno.

Alga Spirulina | elisir di salute per il nostro organismo

La Spirulina, viene considerata a tutti gli effetti un super cibo perfetto per integrare la nostra alimentazione e regalare al nostro organismo tantissimi benefici aumentandone le difese immunitarie in modo importante.

Mangiare alghe non fa certo parte della tradizione mediterranea, ma assumere degli integratori è diventata una sana abitudine per moltissime persone, per questo, assumere un integratore a base di Spirulina per un certo periodo della nostra vita, potrebbe davvero aiutare il nostro organismo a ritrovare salute, energia e anche giovinezza.

L’assunzione di integratori alimentari non resta senza nessuna contro indicazione, soprattutto se si soffre di particolari patologie come per esempio quelle a carico del sistema endocrino, come le disfunzioni tiroidee o le malattie legate al metabolismo, per questo prima di assumere qualsiasi tipo di integratore, rivolgersi al proprio medico curante si rivelerà sempre la scelta migliore.

Ecco tutti i benefici che un’integratore a base di alga Spirulina potrebbe apportare al nostro organismo:

-Difese immunitarie più alte

La Spirulina stimola le naturali difese del nostro corpo e si rivela un aiuto perfetto nei cambi di stagione, soprattutto quello dall’estate all’autunno, quando si è esposti all’avvento dei malanni stagionali come influenza e raffreddore.

-Più energia

La Spirulina è ricca di molte vitamine come la A, B, C e la E, sali minerali come ferro, fosforo, calcio, magnesio e potassio e per questo perfetta per regalare ogni giorno tanta energia e slancio. Perfetta anche per gli sportivi.

-Più ferro

La spirulina è un anti-anemico perfetto vista la grande presenza di ferro nella sua composizione. Un ferro tra l’altro facilmente assimilabile dal nostro organismo.

-Più proteine

Il suo profilo proteico completo, regala alla Spirulina la fama di un super food! Un integratore amatissimo dagli sportivi.

-Effetto detox

La Spirulina, come molte alghe, ha il potere di depurare il nostro organismo. Assumere un integratore di Spirulina ogni giorno, sarà un valido aiuto per eliminare le tossine dal nostro organismo.

-Pelle più bella

La Spirulina è un potente anti ossidante, combatte l’azione dei radicali liberi in modo importante e per questo concorre a rendere la nostra pelle più giovane ed elastica.

La Spirulina si può trovare sia in polvere che sotto forma di integratore alimentare ed è facilmente reperibile nelle erboristerie più fornite e ovvio in farmacia.

