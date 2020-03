Coronavirus, scuole e università verso la chiusura in tutta Italia. La ministra Azzolina: “decisione ufficiale nel pomeriggio”.

Le scuole e le università italiane dovrebbero restare chiuse fino al 15 marzo. La misura dovrebbe essere presa con un decreto in vigore da oggi per ridurre il numero dei contagi da coronavirus. Come riporta La Repubblica, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, avverte che la decisione ufficiale arriverà solo nel pomeriggio: “Nessuna decisione sulla chiusura delle scuole è stata ancora presa, abbiamo chiesto un approfondimento al comitato tecnico-scientifico”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI