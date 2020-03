Coronavirus: in una conferenza parte per sbaglio Stupid Love – VIDEO

Nel corso di una conferenza stampa, tenuta dal Consiglio Regionale della Liguria, indetta per discutere della diffusione del Coronavirus, si è verificato un incidente di percorso, divenuto virale

Lo stato di emergenza dovuto al Coronavirus ha causato la diffusione di un clima di malessere e ansia generale, influenzando lo stile di vita delle persone che si vedono stravolta la loro quotidianità. Accade però, che anche in una situazione di allerta, un fatto involontario, accaduto accidentalmente, sia portatore di ilarità e benessere generale.



Nel corso di una conferenza stampa, indetta dal Consiglio Regionale della Liguria proprio per discutere delle misure di sicurezza necessarie per scongiurare il rischio di contagio da Coronavirus, è accaduto qualcosa che è diventato virale. Dal cellulare di uno dei presenti alla conferenza, è partita all’improvviso Stupid Love di Lady Gaga. La reazione dei partecipanti è stata esilarante e l’incidente è servito sicuramente a smorzare l’ansia che inevitabilmente si percepisce quando si affrontano temi così delicati. Il video, come è stato riportato dal sito “notiziemusica”, ha fatto il giro del web, fino a diventare virale in America. Persino Lady Gaga, che di recente ha vinto l’oscar per il suo capolavoro cinematografico “Shallow”, si è mostrata divertita dall’accaduto e ha specificato che è contenta che la sua musica abbia allietato un momento così delicato.

Sebbene, dunque, il clima di allerta sia più che giustificato, non è dannoso, ogni tanto, lasciarsi trasportare anche in queste occasioni, da una cospicua dose di leggerezza e ilarità.

Gina D’Antonio