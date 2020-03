Coronavirus | In arrivo nuove regole – VIDEO

In arrivo nuove regole del governo per combattere l’emergenza del Coronavirus.

Nelle prossime ore saranno rese effettive nuove regole sanitarie per combattere il Coronavirus.

Alcune di queste cambieranno del tutto le abitudini degli italiani.

Al vaglio ci sono tra le altre, l’estensione da uno a due metri per la distanza nei luoghi pubblici, l’astenersi da strette di mano, baci e abbracci, lo stare a casa in caso di influenza.

Ci sarà anche uno stop ai congressi e alle manifestazioni sportive che si potranno svolgere a porte chiuse.

Guarda il video per conoscere tutte le possibili nuove regole.