Come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso

Come scegliere gli occhiali da sole o da vista in base alla forma del tuo viso, il colore dei tuoi capelli e la tonalità della tua pelle | Ecco quale tipo di occhiale ti sta bene

La scelta degli occhiali, che siano da vista o da sole, è sempre un punto interrogativo un po’ per tutti. La moda impone un paio di occhiali ma a te proprio non stanno bene? Molto probabilmente non è la scelta giusta per te. Ogni viso ha la sua montatura ideale a cui sta bene e, in vista della prossima estate, quale miglior modo se non questo per scoprire quale è finalmente, l’occhiale da sole adatto al tuo viso! Dall’occhiale ovale a quello squadrato, scopriamo come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso.

Potrebbe interessarti anche: La Regola del 2,25 per scoprire il taglio di capelli che fa per te – VIDEO

Come scegliere gli occhiali in base alla forma del viso

Qual è la montatura idonea al tuo viso? Tutto dipende dall’insieme di fattori che caratterizzano forme e colori di viso e capelli. Come per molti altri accessori o dettagli del volto (penso alle sopracciglia!) anche alcuni tipi di occhiali possono starci meglio o peggio e quindi sceglierli in base al nostro tipo di viso può fare davvero la differenza. La bella stagione è ormai arrivata, e tra poco forse non potremmo più farne a meno, quindi ecco una guida se siete alla ricerca degli occhiali più adatti a voi!

E’ ovvio che dobbiamo scegliere principalmente gli occhiali che più ci piacciono e che magari ci colpiscono per il colore o per la montatura, ma se proprio non sappiamo da dove iniziare (o vogliamo che, oltre a ripararci dal sole, riescano anche a valorizzare il nostro look) un primo elemento che possiamo prendere in considerazione è sicuramente la forma del nostro viso!

Forma, colore, spessore , materiale: questi dettagli possono fare la differenza sull’espressività del volto, esaltare lo sguardo o, al contrario, nasconderlo limitandone la forza.

Scegliere quelli più adatti a noi non è solo questione di moda o di gusti. Proprio per questo, prima di acquistare il modello di stagione, dovremmo guardarci allo specchio e prestare attenzione ai tratti che ci caratterizzano: occhi, carnagione e forma del viso. Ma anche taglio e colore dei capelli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso Ovale

Se la struttura del tuo viso ha una forma ovale, sei una ragazza fortunata. Hai un volto armonico, con proporzioni regolari, il che significa che come occhiale puoi osare qualsiasi forma: squadrati o rotondi, grandi o più minuti, in metallo come in acetato.

L’occhiale da sole: il discorso non cambia, anzi. Un faccino come il tuo può permettersi anche un occhiale a mascherina, proibitivo per molte altre donne.

Come portare i capelli: anche in questo caso puoi sbizzarrirti, ma se opti per la frangetta, ricorda che non deve andare a sbattere con il limite superiore della montatura. Evita, quindi, modelli che vanno oltre la linea delle sopracciglia. L’unica regola da seguire in questi casi è solo una: scegliete quelli che più vi piacciono! Grandi, piccoli, tondi, quadrati, all’insù, a goccia ecc. Ne sono una prova Rihanna e Beyoncé che con il loro viso piuttosto ovale e armonioso non fanno fatica a indossare gli occhiali più diversi!

Potrebbe interessarti anche: Test personalità, ecco cosa rivela la forma del tuo viso sulla tua personalità

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso Rotondo

Un viso tondeggiante può essere valorizzato maggiormente da occhiali da sole rettangolari che diano più lunghezza (verso l’esterno) al viso e lo facciano sembrare un po’ più sottile e slanciato. Per questo tipo di viso sono anche indicate anche montature abbastanza grandi con forme decise e ‘spigolose’. Se hai un volto regolare ma tondeggiante, la montatura giusta può essere un valido alleato per farlo sembrare più affusolato.

NO ad occhiali tondi, non farebbero altro che accentuare la tua caratteristica dominante.

SI invece ai modelli rettangolari o comunque con qualche spigolo, se possibile larghi quanto il tuo viso o poco più. E ricorda che le aste dell’occhiale possono contribuire a creare un’illusione ottica: più spesse sono, più allungano i lineamenti.

Gli occhiali da sole: le linee guida sono le stesse, ma se hai un taglio corto non temere di acquistare modelli con forme particolari, geometrici e decisi. In mancanza di lunghe chiome che cadono sciolte sulle spalle, montature audaci e vitaminiche ruberanno la scena.

Potrebbe interessarti anche: Capelli | Le nuove tendenze Primavera-Estate 2020

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso a Diamante

Questa tipologia di volto, anche detta “a rombo”, è quella di chi ha zigomi naturalmente alti e pronunciati. Per chi ha un viso del genere sono assolutamente vietati occhiali troppo ampi.

Via libera, invece, a tutte le linee ovali. Così come gli occhiali quadrati, purché leggermente bombati: così fasceranno il viso e il tuo sguardo si noterà di più.

L’occhiale da sole: Tutte le varianti ad occhi da gatta fanno al caso tuo.

Come portare i capelli: nessun divieto per il prossimo appuntamento dal parrucchiere, ma ricorda che un look raccolto, con qualche ciocca libera che incornicia il viso porterà ancora più attenzione sui tuoi occhiali.

Potrebbe interessarti anche: Psiche | Cosa rivelano di te i colori dei vestiti che indossi?

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso Allungato

Il viso allungato, che ha fronte alta e mento un po’ pronunciato, può ristabilire l’armonia grazie ad occhiali non troppo grandi e che hanno una forma tondeggiante. Rispetto alla delicatezza del viso ovale, in questo tipo di volto, appaiono elementi spigolosi come gli zigomi alti e geometrici che declinano bruscamente verso il basso, mettendo in evidenza le guance spesso incavate. Non a caso il tratto della magrezza appare come elemento distintivo rispetto alla pienezza, stile “luna piena”, del viso tondo, tutto paffutello!

Se hai un volto lungo e magro, l’occhiale da vista dovrà riempire il viso facendolo sembrare meno scarno. Così amici e parenti non avranno più scuse per dirti con insistenza: “Mangia di più! Hai un viso davvero magro!”

Al contempo considerando che gli zigomi di questo volto sono spesso spigolosi e geometrici, un buon occhiale dovrà essere in grado di addolcire le forme, magari dando l’impressione di stiracchiarle un po’ nel senso della larghezza. Solo così il tuo profilo sembrerà meno stretto di quello che realmente è!

Sono da evitare invece quelli a goccia perché, poiché scendono verso il basso, potrebbero allungare ancora di più il viso!

Montatura grandi: se il volto magro tende a farsi notare in altezza, una montatura ampia con eleganti aste sottili attirerà l’attenzione sulla linea orizzontale dello sguardo, distogliendola piuttosto dal mento proteso in basso. Inoltre contribuirà a contrastare l’eccessiva stiratura della fronte. Se la lunghezza dei capelli è la nota dolente per questo tipo di volto inutile dire che se anche scegli gli occhiali da vista giusti ma incornici il volto in un taglio poco adatto non otterrai l’effetto desiderato, ovvero addolcire e riempire le forme! Sono dunque da evitare i capelli lisci lunghi, ma anche i tagli troppo corti, che mettono in evidenza la magrezza. Una via di mezzo, come il caschetto, magari scalato con ciuffo o frangetta, farà al caso tuo.

Potrebbe interessarti anche: Capelli: forma del viso a cuore? Ecco come portare la riga – VIDEO

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso a Cuore

Un viso a cuore ha un mento minuto e una fronte ampia. Questa tipologia di viso viene definito anche a triangolo. L’obiettivo, allora, è evitare di richiamare gli sguardi sull’attaccatura dei capelli a discapito della porzione inferiore del volto, già meno evidente. Come fare? Semplice, scegliendo montature ovali e morbide, dai toni neutri.

No a occhiali taglia maxi, l’effetto “mosca” sarebbe dietro l’angolo. Banditi anche colori accesi e troppo vistosi.

SI, invece, alle montature in metallo (se non hanno il bordo inferiore, meglio ancora).

L’occhiale da sole: migliore è l’intramontabile Pilot di Ray-Ban. Occhio, però, a non sceglierlo con lenti troppo grandi. Aste piuttosto larghe oppure uno stile retrò o vintage andranno anche bene per questo viso.

Come portare i capelli: sciolti e con onde morbide e naturali ti donano.

Potrebbe interessarti anche: Forma del viso tondo: come portare la riga dei capelli – VIDEO

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso Quadrato

Se il viso ovale si estende in lunghezza, soprattutto verso l’alto, quello quadrato ha il problema contrario e la larghezza salta decisamente all’occhio per via di una mascella importante. Per le donne questo potrebbe sembrare uno scomodo difetto tanto da dare un tocco mascolino non sempre da tutte apprezzato.

Si comincia sempre scegliendo una montatura che faccia contrasto con le forme del proprio volto. Se infatti questo può suonare strano, nel caso degli occhiali è davvero la scelta vincente perché punta a mascherare i punti di debolezza, rimarcando invece quegli elementi di forza che senza il giusto contrasto passerebbero inosservati.

Ecco dunque quali sono gli occhiali più o meno adatti per un volto quadrato.

L’Occhiale tondo o ovale è quello perfetto per il tuo viso: per addolcire la durezza dei contorni di un volto quadrato, l’ideale è scegliere linee che creino contrasto, prive di angoli e spigoli!

La Montatura deve avere un contorno sottile per non enfatizzare troppo mandibola e zigomi, montature poco ingombranti come le rimeless, dal contorno filiforme, faranno al caso tuo. Senz’altro il ponte (cioè l’archetto che si appoggia sopra il naso) dovrebbe essere stretto così che la montatura resti ben posizionata in alto.

E’ meglio evitare, invece, gli occhiali ovali per non evidenziare ancora di più tratti già di per sé geometrici! Unica eccezione: le montature con angoli inferiori smussati.

Evita anche la montatura dal contorno spesso: per un viso ampio e esteso come quello quadrato, è consigliabile evitare accessori appariscenti, ma se si scelgono colori sgargianti, una montatura spessa, con contorni tondeggianti, potrebbe anche distogliere l’attenzione da certi tuoi punti deboli!

L’occhiale da sole: anche qui la parola d’ordine è “niente spigoli”. Come portare i capelli: puoi lasciarti trasportare dai trend del momento, ma tieni presente che abbinando a forme sfondate e romantiche capelli sciolti e ricci non sbagli mai.

Occhiali da sole/vista adatti ad un viso Rettangolare

Chi ha questo tipo di viso ha degli zigomi ravvicinati e fronte e mascelle strette. Gli occhiali adatti a te ti aiuteranno a rendere più corto e armonioso il tuo viso. Scegli una montatura stretta con lenti alte (come Sarah Jessica Parker), perfetta la mascherina rettangolare.

Puoi optare pure per un design orizzontale con forme rotonde o squadrate. Per rendere il volto più piccolo cerca una montatura con il ponte basso. Per i tuoi occhiali puoi scegliere , quindi, sia forme tonde che quadrate, ma montature ovali non troppo piccole ti permettono di “spezzare in due” il volto, concedendo una pausa allo sguardo di chi ti osserva. Così la lunghezza che ti contraddistingue si percepirà meno.

L’occhiale da sole: puoi prenderlo in prestito da un’amica col viso quadrato o a cuore senza temere che a te non stia bene, specialmente se i tuoi capelli sono mossi o ricci. Puoi osare, però, anche con lenti scurissime, grandi e ovali: l’effetto “diva” è assicurato.

Come portare i capelli: per enfatizzare il look da star, porta i capelli sciolti, lunghi e rigorosamente lisci.

Scegliere gli occhiali in base alla tonalità di pelle e capelli

Gli occhiali, che essi siano da sole o da vista, per risultare perfetti hanno bisogno anche di altre caratteristiche oltre che dalla forma del viso. Parliamo del colore dei capelli e della tonalità della pelle.

1. Se hai i capelli scuri e la pelle chiara

Se la tua pelle è pallida, i tuoi capelli sono scuri (corvini o castani come il cioccolato fondente) e i tuoi occhi sono marroni, blu o verdi, allora dovresti optare per montature argento o blu. Tonalità fresche, che illuminano. Meglio evitare i colori pastello, l’oro e l’arancione.

2. Se hai i capelli scuri e la pelle olivastra

Se hai la pelle scura o olivastra evita le montature dal colore nero. Per il resto, ogni nuance su di te risalta, soprattutto le varianti metallizzate. Quindi concentrati sulla forma del volto e sbizzarrisciti.

3. Se hai i capelli biondi e la pelle chiara

Il tuo colorito è più roseo rispetto a quello di chi si riconosce in Liz Taylor e i tuoi occhi possono essere azzurri, grigi o marroni. In questo caso, per la montatura, devi puntare sulle tonalità del lavanda, del rosa o dell’azzurro.

4. Se hai i capelli rossicci e la pelle color pesca

Se i tuoi capelli sono rossicci, biondi platino e se i tuoi occhi sono blu, grigi, azzurri, verdi o marroni il responso non cambia: se vuoi fare colpo cerca montature rosse (color aragosta, per essere precisi), marroni (prediligi quelle chiare), oro o beige.

5. Se hai capelli rosso fuoco e pelle chiara

Se hai i capelli rossi e occhi marroni, verdi o di una sfumatura che mescola entrambi i colori, le possibilità, quando si tratta di montatura, sono tante: via libera alle tonalità metallo come oro, bronzo e rame, ma anche occhiali avorio o color vaniglia fanno al caso tuo. Senza dimenticare tutte le varianti di marrone, arancione e verde.

(Fonte: d.repubblica.it)