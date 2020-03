Astrologia | Il cambiamento da fare per vivere meglio con gli altri

.Scopri qual è la cosa che dovresti iniziare a fare per vivere meglio in base al tuo segno zodiacale.

Nella vita di ognuno di noi ci sono azioni e modi di fare che spesso e volentieri sono più dannosi che altro. Si tratta di azioni che mettiamo in atto per proteggerci dalla sofferenza o perché riteniamo più giuste di altre. Azioni che spesso e volentieri finiscono con il danneggiarci, andando a peggiorare il rapporto con gli altri e a volte persino con noi stessi.

Per ovviare a questi atteggiamenti a volte basta semplicemente rendersi conto di metterli in atto e trovare qualcosa di contrario da attuare per migliorare le cose.

E, visto che tante volte, il modo di agire può dipendere dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto cosa ogni segno zodiacale dovrebbe sapere sull’amore e quali sono i segni dello zodiaco che amano vivere secondo le proprie regole, scopriremo qual è la cosa da iniziare a far per vivere al meglio in base al proprio segno zodiacale. Trattandosi di qualcosa che è spesso legata al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di come muoversi per apportare dei miglioramenti alla vita di tutti i giorni e, in particolar modo, a quella relazionale.

Astrologia: Il gesto da mettere in pratica per imparare a vivere meglio con gli altri

Ariete – Esternare i propri sentimenti

La corazza che ti porti sempre dietro e della quale vai estremamente fiera, è sicuramente un punto a favore quando devi scontrarti con il mondo o ottenere risultati difficili. Al contempo, però, rappresenta un limite nel tuo rapporto con gli altri. La difficoltà che hai nell’esternare i tuoi sentimenti ti rende infatti incapace di aprirti e di cogliere le emozioni altrui e questo alle volte può rappresentare un problema difficile da risolvere. Per poter cambiare le cose dovresti quindi sforzarti di aprire la tua corazza almeno davanti alle persone a cui tieni. Solo così, infatti, potrai dare e ricevere e mostrarti umana sotto tutti i punti di vista. Un lato che forse percepisci come debolezza ma che per gli altri è indispensabile per poter entrare nel tuo metro quadro.

Toro – Accettare l’aiuto di chi ti sta accanto

Nella vita sei così abituata a far sempre tutto da sola da non riuscire più ad accettare l’aiuto degli altri. È una cosa che fai senza quasi accorgertene ma che senza volere crea spesso una sorta di muro che ti impedisce di entrare davvero a contatto con chi invece non vorrebbe che questo. Essendo una persona solitamente affabile e socievole, questa sorta di rifiuto rischia di essere interpretato in modo sbagliato e di creare delle spaccature in rapporti ai quali tieni abbastanza. Per cambiare le cose, dovresti quindi sforzarti di essere più ricettiva e di imparare a dire qualche si in più. Farlo ti aiuterebbe a cooperare con gli altri e a sbrigare più velocemente cose che, da sola, impieghi sempre parecchio tempo a fare. Inoltre, è più che risaputo che due teste (e anche più di due) lavorano meglio di una, no?

Gemelli – Aprire il tuo cuore

Per quanto tu sia una persona socievole, spigliata e in grado di comunicare come poche altre, quando si tratta di andare sul personale tendi ad irrigidirti e a creare una sorta di barriera che da agli altri l’impressione di non conoscerti mai a fondo. Questa situazione, alla lunga, tende a farti sentire sola perché il rischio è quello di essere cercata solo per la tua allegria e mai per ciò che sei veramente. Un buon modo per cambiare le cose è quello di iniziare a comunicare di più e di essere più sicura di te stessa. Certo, il tuo carattere forse è difficile da comprendere e alle volte hai delle uscite che non tutti comprendono. Si tratta però di lati che gli altri reputano affascinanti e che non dovresti mai nascondere. Solo così potrai raggiungere con gli chiunque il livello di confidenza ed intimità che desideri.

Cancro – Condividere le tue paure

Spesso, la paura inconscia che hai di perdere gli altri, ti porta ad assumere degli atteggiamenti aggressivi che rischiano di farli allontanare sul serio. La verità è che tendi a pensare in negativo anche quando non serve e agisci più per ciò che pensi che in risposta ad azioni altrui. Ciò genera confusione e a volte rischia di creare delle spaccature delle quali sei la prima a soffrire. Per evitare potresti iniziare ad ammettere di voler così bene a qualcuno da temere di perderlo. La cosa non sarà percepita come un segno di debolezza ma come un gesto di affetto e aiuterà gli altri a comprenderti meglio, portandoli ad agire in modo che tu riesca a comprenderli. Un tentativo che potrebbe costarti un po’ all’inizio ma che alla lunga ti ripagherebbe non poco.

Leone – Aumentare la tua capacità di ascolto

Diciamocelo, il tuo voler essere sempre al centro dell’attenzione, alle volte rischia di compromettere la tua capacità di ascoltare gli altri. Ciò fa si che chi ti è vicino si senta in qualche modo messo da parte, finendo con l’irrigidirsi nei tuoi confronti. Anche se può sembrarti difficile, riuscire a metterti da parte per un po’ per dare più spazio a chi ami, può essere una grande scuola di vita, in grado di farti scoprire emozioni nuove e non sempre negative come pensi. Inoltre, questo cambiamento d’atteggiamento avrà sicuramente dei risultati positivi tra i tuoi cari, che sentendosi ascoltati si faranno a loro volta più ricettivi nei tuoi confronti. Un dare e avere che ti renderà sicuramente più felice di quanto non sei ora.

Vergine – Essere più affettuosa

Il tuo essere particolarmente razionale fa si che tu sia spesso un po’ scevra di sentimenti. E il non dare mai segni d’affetto a qualcuno, a volte può portare a rapporti freddi e più distaccati di quanto vorresti. Certo, a tuo modo sei sempre pronta a mostrare affetto con gesti e attenzioni che reputi più importanti rispetto a parole e abbracci. Per gli altri, però, le cose sono spesso diverse e ciò significa che per poter comunicare al meglio, è importante imparare a farlo nella stessa lingua ovvero con quei gesti tanto distanti da te ma a quanto pare indispensabili per gli altri. E anche se all’inizio la cosa ti costerà un certo impegno, con il passare del tempo, scoprirai che abbracci e parole d’affetto hanno il loro senso e a volte riescono a scaldare persino più di qualche gesto più grande. Una lezione di vita che ti sarà estremamente preziosa e che ti porterà a vivere i rapporti con gli altri in modo sicuramente più completo e appagante.

