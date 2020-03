In forma a casa tua | Tutti gli esercizi per allenarsi a...

Siamo pronte ad armarci di volontà e coraggio e a far diventare un piccolo angolo della nostra casa una palestra fai da te ma non per questo meno efficace? Tieniti in forma facendo palestra a casa.

Con diversi esercizi semplici e rapidi puoi organizzarti una piccola palestra in casa tua, qui troverai tutti i consigli per rendere il più funzionale possibile la tua attività fisica in casa.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’importanza dell’organizzazione per allenarsi in casa

L’organizzazione nella vita è davvero tutto. Noi che abbiamo sempre mille cose da fare, non ci fermiamo mai, corriamo dietro i figli e che, sfinite, la sera crolliamo sul divano dopo aver terminato le ultime faccende.

Siamo sicure di fare la cosa giusta? Mi spiego meglio. Siamo certe del fatto che adempiere quasi solo esclusivamente agli oneri casalinghi, di mamma e di moglie sia quello che meritiamo? E se ci fosse qualcosa in più?

Diciamoci la verità, quando ad esempio siamo invitate ad un evento particolare, prendiamo parte ad una ricorrenza importante o ne siamo protagoniste amiamo prenderci cura di noi stesse. Questa cura si riferisce però non solo all’outfit giusto, quindi agli abiti da indossare, quanto piuttosto al make up ma soprattutto alla base di tutto: la nostra forma fisica.

Leggi anche >>

Sono tanti i motivi che ci spingono spesso a boicottare la palestra, talvolta i motivi economici, l’insicurezza del nostro corpo, la vita frenetica. Al contempo non siete mai state sicure che, allenarsi in casa possa essere efficace e così, ancora prima di provare avete rinunciato!

Ma è arrivato il momento di provare, arriviamo al dunque e gettiamo le basi per agire.

Tieniti in forma | Gli esercizi per allenarsi in casa

Queste sono le 3 mosse per dare il là alla vostra attività fisica indoor e gettare le basi della vostra corsa la miglioramento della forma fisica. Questo è solo l’inizio che potrà certamente essere integrato da attrezzature più sofisticate. Ma questa, come partenza. è certamente ricca di efficacia e, se portato avanti con costanza e voglia, questa base da allenamento porterà i suoi frutti.

Leggi anche >>>

Porre al primo posto le norme di sicurezza , diciamo che gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, è quindi un bene prendersi cura di se stesse nel modo giusto. Prima di iniziare, nel caso in cui siate digiune di allenamento, consultate il vostro medico per farvi rilasciare un certificato che attesti l’ idoneità all’attività sportiva post vari ed eventuali esami specifici. Molto importante è bere ed idratarsi anche durante l’attività e prevedere sempre una parte di riscaldamento prima e una di stretching dopo.

, diciamo che gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, è quindi un bene prendersi cura di se stesse nel modo giusto. Prima di iniziare, nel caso in cui siate digiune di allenamento, consultate il vostro medico per farvi rilasciare un certificato che attesti l’ post vari ed eventuali esami specifici. Molto importante è bere ed idratarsi anche durante l’attività e prevedere sempre una parte di prima e una di dopo. Organizzare lo spazio per allenarsi , sarebbe bene organizzare un’intera stanza per allenarsi ma, nel caso in cui non ci sia tale spazio potete optare per attrezzature piccole ma efficaci come quelle basiche che vedremo tra poco così da impiegare molto meno spazio.

, sarebbe bene organizzare un’intera stanza per allenarsi ma, nel caso in cui non ci sia tale spazio potete optare per attrezzature piccole ma efficaci come quelle basiche che vedremo tra poco così da impiegare molto meno spazio. Disporre di tutti gli attrezzi utili all’attività, suddividendo l’allenamento in aerobico, forza e mobilità possiamo utilizzare questi primi attrezzi di base efficaci se usati nel modo giusto e poco invasivi tanto che, finito il workout, possono essere tranquillamente riposti nell’armadio. Parliamo del tappetino classico yoga, fasce elastiche, loop band (le bande elastiche fatte ad anello), pesi per caviglie, kettlebell, manubri, step, TRX.

Entreremo nei prossimi articoli nello specifico degli allenamenti da poter fare a casa focalizzandoci sui vari esercizi e soprattutto su tutti i vantaggi di questo tipo di allenamento.