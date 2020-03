Pochi mesi ci separano dalla temuta prova costume, ecco tre piccole regole che vi aiuteranno a perdere peso velocemente.

Dimagrire è un cruccio che appartiene alla vita di molte persone, sopratutto donne, che vivono la condizione di qualche chilo in più come un problema da risolvere ad ogni costo, in particolare in vista della prova costume che ogni estate si ripresenta senza scrupoli.

I consigli per perdere peso, sono validi sempre in linea generale e in special modo quando si hanno da perdere due o tre chili. Se la perdita di peso che si deve affrontate è più importante, la scelta più giusta è quella di rivolgersi ad un nutrizionista o ad un medico dietologo, che dopo la prescrizione di analisi specifiche e la valutazione, provvederà a prescrivere il regime alimentare più adatto al dimagrimento.

Ma scopriamo insieme tre piccoli consigli per poter perdere qualche chiletto accumulato durante l’inverno ed essere pronte ad indossare abiti più leggeri e il temutissimo costume da bagno.

Tre consigli per dimagrire velocemente

Se si ha qualche chiletto da perdere prima dell’estate, soprattutto quelli accumulati durante l’inverno, quando ci si lascia andare al cibo in modo più rilassato, in particolare durante le festività che accompagnano questa stagione, ecco tre consigli che aiuteranno certamente a perdere qualche centimetro e ad essere pronti per la prova costume.

1-Ridurre zuccheri e i farinacei

L’alimentazione mediterranea sembra essere ancora la scelta più valida per seguire uno stile di vita sano, ma troppe volte si abusa dei tanti preparati a base di farinacei e zuccheri. Ridurre l’assunzione di tutto ciò contiene zucchero e ridurre l’apporto glicemico nella dieta quotidiana, anche per quanto riguarda pane e pasta, preferendo la loro versione integrale e riducendo le quantità assunte sarà la scelta giusta per perdere peso e soprattutto lasciare fuori dalla porta tante problematiche legate la metabolismo dell’insulina che potrebbero portare ad ingrassare.

Anche la frutta, fortemente glicemica, dovrebbe essere consumata lontano dai pasti, magari come spuntino e in quantità limitate.

2- Aumentare le quantità di verdure

Assumere sia a pranzo che a cena molte verdure sia crude che cotte, accompagnate per esempio da una porzione di pasta integrale, o da un secondo consumato con una piccola quantità di pane integrale. L’apporto di fibre, sarà essenziale per ridurre i livelli di zuccheri nel sangue.

3- Aumentare l’attività fisica

Se possibile, frequentare un corso in palestra o camminare almeno per mezz’ora al giorno a passo sostenuto. L’attività fisica sarà ideale per rendere il metabolismo attivo e perdere peso in modo semplice e veloce.

