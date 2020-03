Ecco cosa non sai ancora dell’amore in base al tuo segno zodiacale.

L’amore è un sentimento prezioso ma al contempo un concetto astratto e per molti difficile da comprendere a pieno. La maggior parte di noi si trova ad inseguirlo ogni giorno senza quasi sapere il perché, a volte spinti dall’essere semplicemente innamorati dell’amore, altre perché certi che una volta trovato, ogni problema potrà svanire di colpo. La verità è che l’amore è sicuramente importante ma per poter risplendere a pieno ha bisogno che alla base ci sia un equilibrio di fondo. Sperare nell’amore per sentirsi più completi è un errore che molti commettono e che a volte può persino portare a gestire male il sentimento che si prova.

Per questo motivo può essere importante rendersi conto di ciò che non si sa ancora su questo sentimento. Cosa che può variare da persona a persona e che, subendo a suo modo l’influenza delle stelle, può cambiare in base al segno zodiacale d’appartenenza. Per questo motivo, dopo aver visto o quanto è originale ogni segno dello zodiaco e come evitare di far offendere il partner in base al suo segno zodiacale, scopriremo cosa ogni segno dello zodiaco non sa ancora sull’amore. Trattandosi di qualcosa che è legato ai sentimenti, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più precisa di cosa è giunto il momento di scoprire su un sentimento così importante.

Astrologia: ecco cosa dovresti sapere sull’amore in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Amare è accettare gli altri per quello che sono

È vero, nella vita hai imparato che volere è potere ma questa massima vale solo se il volere nasce da dentro. Cercare di convincere qualcuno a cambiare e pretendere che lo faccia riuscendoci, sono due cose molto distanti tra loro. Per questo motivo, ciò che ancora non ti è chiaro riguardo l’amore è il fatto che solo imparando ad accettare gli altri per ciò che sono potrai dire di amare davvero. Perché l’amore è accettazione, desiderare il benessere altrui e saper convivere con parti che ci piacciono meno di altre. Amare qualcuno che si ritiene perfetto è facile e forse non è neppure amore. Perché l’amore, si sa, passa proprio dall’imparare ad amare le piccole grandi imperfezioni che caratterizzano ogni essere umano.

Toro – L’amore conta di più nei momenti difficili

Per te l’amore è un sentimento da favola. E, in quanto tale, fai fatica a raffigurartelo in momenti difficili o bui. In verità, però, è proprio nei periodi più critici che è possibile valutare la portata del sentimento. Una lezione di vita che non sei ancora riuscita a fare del tutto tua e che a volte ti porta a chiuderti a riccio proprio quando dall’altra parte c’è più bisogno della tua presenza. Per poter dire di amare davvero e per poter amare nel modo corretto è indispensabile che tu riesca ad aprirti. Aprirti al cambiamento, alla possibilità di sbagliare e, ancor di più, alla consapevolezza che nei momenti difficili dovrai essere ancor più forte ed in grado d’amare. Perché in quelli belli, amare è fin troppo semplice ma è quando tutti gli altri scappano che chi resta ama davvero.

Gemelli – Amare è imparare a vivere il presente

L’amore è per te il sentimento più importante tra tutti. Ciò ti porta ad idealizzarlo, pensarlo ed immaginarlo in mille modi diversi. E tutto questo può portarti a non riconoscerlo quando lo incontri. Per non correre questo rischio, è importante imparare a vivere il presente, evitando di sognare un futuro ancora in costruzione e accettando l’idea che la persona giusta da amare sia meno perfetta di come te la raffiguri da sempre. Potrebbe infatti essere qualcuno con il quale crescere insieme al fine di perfezionarsi a vicenda o qualcuno con cui confrontarsi giorno per giorno, riuscendo ad abbracciarne i singoli attimi di perfezione. Tutte cose che possono diventare fattibili solo smettendo di pensare al futuro per concentrarsi sul presente.

Cancro – L’amore è vero solo quando è sincero

Se c’è una cosa che non hai ancora imparato dell’amore è il bisogno assoluto di sincerità. Che si tratti di nascondere cose o più semplicemente di non condividere a pieno i tuoi sentimenti, quando si parla d’amore tendi a restare sempre un po’ troppo sulle tue. Ciò fa si che il sentimento che vivi non sia mai del tutto reale. E, questo, alla lunga può dar luogo a fraintendimenti difficili da rimettere a posto. Per questo motivo, prima di ogni altra cosa, dovresti accettare e praticare la sincerità. Solo così, infatti, potrai trasmettere e ricevere amore in modo più spontaneo, rendendo ciò che provi più vero.

Leone – L’amore cambia da persona a persona

Sebbene tu sia una persona poliedrica, a volte tendi ad avere una mentalità piuttosto rigida. Ciò si verifica anche con l’amore che ritieni debba essere uguale per tutti. In realtà, però, ogni persona vive questo sentimento in modo sostanzialmente diverso. E anche se ci sono delle massime universali, ognuno può metterle in pratica nei modi più disparati. Per questo motivo, ciò che dovresti imparare ma sopratutto accettare dell’amore è che questo cambia da persona a persona e che ciò non significa che chi vive le cose diversamente da te le sperimenti in modo sbagliato o meno intenso. Aprirsi al nuovo e al diverso a volte può risultare difficile ma quando si parla d’amore è l’unica cosa giusta da fare e quella che, una volta imparata, ti consentirà di sperimentare al meglio il sentimento.

Vergine – La perfezione non esiste

Sembra un po’ strano dover ricordare una cosa così evidente ma quando si parla d’amore il tuo più grande problema risiede proprio nella ricerca della perfezione. Questa ti condiziona infatti a tal punto da spingerti a pretendere che chi ti sta accanto sia esattamente come desideri. Gli esseri umani, però, sono tutti ricchi di imperfezioni e prima accetterai questo aspetto, imparando a riconoscere anche le tue, e prima saprai amare in modo sincero ed incondizionato. Si tratta di qualcosa per la quale dovrai fare pratica ma che ti migliorerà nel profondo, portandoti a sperimentare modi diversi e più completi di amare.

