Coronavirus | Stanco dell'isolamento in ospedale a Como scappa

Contagiato dal coronavirus, stanco dell’isolamento presso l’ospedale di Como, un 71enne bergamasco è scappato: i carabinieri lo denunciano.

Un 71enne bergamasco, in isolamento presso l’ospedale di Como per il coronavirus, stanco di dover stare lontano dalla propria famiglia, è scappato ed è stato denunciato a piede libero dai carabinieri.

Contagiato dal coronavirus scappa dall’ospedale di Como e viene denunciato dai carabinieri

Mentre l‘Italia continua a combattere contro l’emergenza coronavirus che, finora, ha provocato 1.835 casi positivi, 149 i guariti e 52 i morti, un uomo di 71 anni del bergamasco, dopo essere risultato positivo al virus che spaventa il mondo, stanco dell’isolamento in ospedale, ha pensato bene di scappare per tornare a casa dalla propria famiglia.

Come riporta Sky Tg24, il fatto è avvenuto ieri presso l’ospedale di Como. Il 71enne le cui condizioni sono buone, ha deciso di abbandonare il reparto di malattie infettive in cui era ricoverato per tornare a casa. Dopo aver lasciato l’ospedale Sant’Anna, ha chiamato un taxi che lo ha prelevato davanti alla struttura sanitaria.

L’uomo è così tornato a Casnigo in provincia di Bergamo. Quando i sanitari si sono accorti della scomparsa del paziente, hanno immediatamente avvisato le autorità giudiziarie e l’uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il tassista, invece, si è messo in autotutela a casa e chiederà i danni al 71enne.

Secondo le ultime notizie di Sky Tg24, nel mondo ci sono più di 90mila contagi. Come fa sapere Sky, secondo i dati rilevati in tempo reale dall’università americana Johns Hopkins, i contagi accertati finora sono 90.937. Le vittime sono 3.117 mentre le persone guarite sono 48.101.