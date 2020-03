Coronavirus | Cina lancia una raccolta fondi per l’Italia – VIDEO

Coronavirus | La Cina ha lanciato una raccolta fondi per aiutare l’Italia, visto che il virus si sta espandendo sempre di più all’interno del bel paese

La Cina, nonostante sia colpita dall’emergenza del Coronavirus non smette di certo di essere solidale. Come riportato dal portale web del TPI, lo stato orientale ha lanciato una raccolta fondi per sostenere l’Italia, visti i numerosi casi legati al COVID 19.

L’iniziativa è partita dalla città di Wenzhou, nella provincia orientale dello Zhejiang

Il motivo di tale iniziativa? Nella città indicata vivono numerosi cinesi nati all’estero. In particolar modo in Italia, nella regione Toscana. Per questo motivo hanno deciso di mobilitarsi e sostenere il bel paese in questo difficile periodo. Decisamente una lezione di vita, visto che numerosi italiani hanno smesso di andare nei negozi cinesi per paura del contagio.