Scopri cosa rivela il tuo cucciolo preferito sulla tua personalità

Scegli uno tra questi cuccioli e scopri cosa rivela questa scelta sulla tua personalità. Ricorda che capire chi siamo veramente analizzando le nostre scelte incosce ci permette di ottenere la versione migliore di noi stessi.

Questo test analizza il nostro inconscio chiedendoci di fare una scelta che rievoca i nostri modesti inizi, le nostre origini e i nostri istinti più profondi. Il nostro legame con la natura è immutabile e le origini restano nonostante l’evoluzione. Questo è il motivo per cui tendiamo a mostrare una certa attrazione per alcuni elementi piuttosto che per altri, in particolare per gli animali che mostrano la nostra natura profonda.

Dimmi qual’è il tuo cucciolo preferito e ti dirò cosa rivela sulla tua personalità

Esiste un legame tra noi e gli animali e la scelta della nostra preferenza può aiutarci a realizzare una ricerca introspettiva e capire meglio noi stessi. Scopri cosa rivela sulla tua personalità la scelta del tuo cucciolo preferito.

Il gufetto

Il gufo è un animale carismatico. Nottambulo, è un animale che penetra l’oscurità ed è stato considerato per secoli dagli egiziani, dai celti e dagli indù come un guardiano dell’altro mondo, un angelo della morte. Preferire il gufo significa avere una attrazione per il mistico. I suoi occhi trafiggono la notte come la tua la verità, ti piace andare a fondo e scoprire il vero significato delle cose.

Il cucciolo di leone

Il leone è il re della giungla un animale maestoso e affascinante e molto ammirato. La sua maestosa criniera e la sua postura impongono il rispetto. La preferenza per il leone designa il desiderio di essere temuti dai nemici ed ammirati dai propri alleati.

L’uccellino

L’uccello rappresenta amore, serenità e dolcezza. E’un essere che vive in perfetta armonia con la natura. La sua energia e libertà incantano chi lo osserva. Preferire questo animale è un chiaro segno di chiarezza mentale. Sei una persona calma e saggia ammirata dai tuoi cari. Il tuo entourage ha fiducia in te e sei la prima persona a cui vengono chiesti consigli, le tue opinioni e i tuoi principi sono molto apprezzati.

La piccola volpe

La volpe è un animale molto furbo. È un animale piccolo ma anche veloce e olto astuto. Se questa è la tua scelta significa che sei una persona con un forte senso di astuzia. Pianificando ogni cosa con anticipo e valutando pro e contro ottieni sempre tutto quello che vuoi.

L’orsetto

L’orso rappresenta la maestosità e la forza. Eppure l’orso a primo impatto non spaventa anzi ha l’aria di essere un gran tenerone, al punto che è il peluche per eccellenza preferito dai bambini. Questo perchè l’orso non libera mai questa forza indiscriminatamente. Se questa è la tua scelta anche tu come l’orso sei molto calmo, ma quando ti infastidiscono, non esiti a sprigionare il tuo potere e dominare gli altri.

Il puledro

Il cavallo è una creatura agile, leggiadro e veloce che allo stato naturale, ama galoppare libero nei campi. Questa tua scelta simboleggia il tuo amore per la libertà. Un concetto che ti è caro perché ciò che ami di più al mondo è essere libero di fare tutto ciò che vuoi, sperimentare, viaggiare e, soprattutto ami essere indipendente.

Il tigrotto

La tigre è un felino molto particolare. Le strisce sulla sua pelliccia sono uniche per ogni esemplare, proprio come lo sono le nostre impronte digitali per noi umani. Preferire la la tigre è un chiaro segno di amaore per l’unicità e l’indipendenza. Sei molto incentrato su te stesso, detesti essere disturbato e non esiti a tirare fuori i tuoi artigli per tenere lontano gli altri quando non sono ben accetti.

Il lupachiotto

L’immagine del lupo che aleggia nell’immaginario di quasi tutti noi è quella del lupo solitario che ulula ammirando la luna, tanto che spesso dimentichiamo che questo animale vive principalmente in branchi e che esso è sempre leale e fedele al suo branco. Preferire il lupo significa avere la capacità di capire il valore di chi ti circonda e dei propri cari. Così come un lupo caccia in branchi, tu costruisci la tua vita intorno alle persone che ami di più e fai di tutto per proteggerle.

