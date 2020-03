Scoperto il farmaco che vi fa dimenticare il vostro Ex

Un medico canadese avrebbe trovato il modo per farvi riuscire a dimenticare il vostro Ex in modo definitivo.

Il dr. Alain Bruner potrebbe aver trovato finalmente la cura giusta per guarire il mal d’amore.

Quante persone soffrono ogni giorno a causa della rottura di un amore o di amore non corrisposto? La sofferenza è tanto più grande quanto il sentimento è profondo. Il dolore sembra farci impazzire. Guarire un cuore infranto richiede moltissimo tempo e debilita la vita quotidiana perchè toglie la voglia e la forza di andare avanti.

Il mal d’amore non viene riconosciuto come una malattia eppure impedisce lo svolgimento delle normali attività, anche lavorative. E se un medico avesse trovato la cura a tutto ciò? Scopri come questo medico canadese può alleviare la sofferenza legata alle emozioni che scaturiscono dai ricordi più dolorosi.

Il farmaco che guarisce il mal d’amore e gli altri traumi

Se state attraversando un difficile momento a causa della fine di un amore e non riuscite a dimenticare il vostro ex non temete. Un medico canadese, il dr. Alain Bruner sta sperimentando un farmaco che permette di eliminare i ricordi dolorosi dalla propria memoria. Questo ricercatore da oltre 15 anni si occupa di analizzare e studiare le conseguenze psicologiche dovute allo stress post-traumatico. Il trauma potrebbe essere di varia natura e indotto da situazioni diverse. Questo medico ha dedicato gran parte della sua vita a ricercare e sperimentare possibili metodi per migliorare la vita delle vittime di traumi psicologici come veterani di guerra, vittime di un crimine o di abusi e violenza e ora sembra essere finalmente giunto ad un punto di svolta.

Questo medico ha scoperto il potenziale nascosto di un farmaco solitamente usato per curare l’ipertensione, il sopranolo. Secondo questo ricercatore questo farmaco avrebbe il potenziale di curare l’emicrania e altre patologie legate all’ansia. Si tratta di una terapia da lui definita come “di riconsolidamento”.

Il metodo descritto dal medico per eliminare i disturbi legati a traumi subiti è di una semplicità disarmante. Secondo il ricercatore sarebbe necessario assumere il farmaco nel corso di una sessione terapeutica in cui un diario diventa un elemento chiave. Il paziente dopo aver assunto il farmaco infatti dovrebbe annotare sul diario un episodio traumatico e poi rileggerlo ad alta voce.

Stando alle affermazioni del medico questo sarebbe sufficiente ad alleviare le emozioni negative legate a quel ricordo e persino ad annientarle ogni qual volta che riaffiorano alla mente, contribuendo a renderle sempre meno dolorose.

Il metodo rivoluzionario per cancellare i ricordi negativi non è passato inosservato alla BBC, che ha intervistato il medico per saperne di più. Il medico durante l’intervista ha spiegato che parlare di cancellazione dei ricordi non sarebbe un termine propriamente esatto, il farmaco in realtà punterebbe a ridurre l’impatto emotivo dovuto a specifici eventi, in modo che questi diventino meno rilevanti per il nostro cervello e più facilmente archiviabili e possibili da dimenticare.

Il dr. Bruner per verificare l’efficacia del farmaco ha deciso di estendere la sua sperimentazione sulle coppie in preda a mal d’amore, persone che stanno attraversando un momento di sofferenza a causa di tradimenti subiti o semplicementi incapaci di dimenticare l’ex o superare eventi dolorosi al punto da renderli ossessivi.

Il medico ha affermato di voler continuare ad approfondire il tema fin quando non riuscirà a mettere a punto un farmaco ed un metodo che combinati insieme garantiscono una certa efficacia, quindi presto il sogno di archiviare i ricordi dolorosi potrebbe finalmente diventare realtà.